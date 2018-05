JAKARTA - Penampilan menarik tak hanya ditunjukkan oleh Rita Ora di panggung utama SHVR Ground Festival 2018. Diskopanter buktinya bisa mengajak penonton berbahagia meski hanya diberi panggung yang lebih kecil.



Kesuksesan Diskopantera dalam acara ini tak lepas dari pemilihan lagu-lagu lama yang diremix dengan apik. Diskopantera memulai penampilannya dengan lagu Aku Rindu yang dipopulerkan oleh Araipama.

Melihat partygoers semakin membludak, mau tak mau Diskopantera pun mengeluarkan lagu-lagu yang enerjik. Asereje, Final Episode, dan Oops I Did It Again disuguhkan berturut-turut sehingga membuat para pengunjung semakin bergoyang.



Playlist pun dilanjutkan dengan perubahan nuansa menuju nostalgia era 90an dan 2000an. Hits-hits seperti Alright, Dancing Queen, hingga Madu dan Racun berhasil membuat para penonton ikut bernyanyi.



Puncaknya terjadi saat Diskopantera memutarkan lagu Uptown Girl milik Spice Girls. Memori lama dari lagu Victoria Beckham cs tersebut menyihir para pengunjung yang sudah semakin padat di depan hadapan Diskopantera.



“Terima kasih buat kalian yang rela nonton orang gila ini daripada Disclosure. Gue Diskopantera mengucapkan terima kasih,” ucapnya di akhir-akhir penampilannya.

Penampilan pun ditutup dengan lagu hits The Killers yang berjudul Mr. Brightside. Ketika lagu tersebut berakhir para penonton pun mulai bubar secara teratur untuk menonton performer lainnya.



SHVR Ground Festival 2018 merupakan kerja sama dari The F Thing. Clothing line milik Valencia Tanoesoedibjo tersebut menjadi penyedia merchandise resmi dari acara yang berlangsung di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta Utara itu.

