JAKARTA - Rita Ora menjadi salah satu bintang istimewa di SHVR GROUND FESTIVAL 2018 yang digelar di Allianz Eco Park Ancol, Jakarta Utara, di hari pertama, Jumat 4 Mei 2018.

CEO Hype Festival, Darshan Phridnani menjelaskan, dalam penampilannya, ada 26 dancer yang akan dibawa oleh penyanyi asal Inggris tersebut.

"So far, enggak ada permintaan yang aneh-aneh dari Rita, mereka bawa dancer juga, Rita benar-benar bukan performance life PA, dia benar-benar full performance with the whole band. 60 menit performance. Dia akan tampil di day 1 tanggal 4 Mei, jam 9 malam," ujar Darshan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018).

Kehadiran Rita Ora di SHVR GROUND FESTIVAL 2018 memang telah direncanakan sejak dua tahun lalu. Kehadiran Rita Ora, diyakininya membuat penonton semakin bisa menikmati keseruan acara yang digelar di tahun ketiga tersebut.

"Kita ngincar Rita Ora sudah dua tahun yang lalu, kebetulan momentumnya juga lagi bagus banget, lagu-lagu dia di radio lagi dipasang, lagi hype banget. Kita pas banget dapetnya di bulan Mei," papar Darshan Phridnani.

Sekadar diketahui, Let's the Party dengan tema festival 'Russian Cosmic' dan Lineup luar biasa diisi penampilan Live Performance dari Rita Ora, Cade, dan FKJ. Festival ini juga dimeriahkan dengan aksi 'spinning' seru dari Bondax, Cash Cash, Disclosure DJ, FKJ, Gryffin, The Magician, Alan Walker, Alison Wonderland, Aly & Fila, Cheat Codes.

Selain itu, juga ada Gareth Emery, Nicky Romero, Khomha, Standerwick X Willatkinson, Andre Dunant, Apsara, Diana Dee, Dipha Barus, Dimbo, Diskopantera, Dmust Akira, Ijull, Indra7, Mahesa Utara, Numb, RBA, Remy Irwan, Roycdc, Attila Syah x Roni Joni, Back in the Days, Besixxs, Dela House, Laidthis, Nite, LTN x Marquee, Soulmanellas Blanco x Debon, Sunset People Project, Syndromatic x Karelino Tahmme, Tantra, The Subs, Tripo, Weird Genius, DRWE, Mc Joey, Keebo, Mc Rongkie, Mr SHVR.

Demi menjaga kemanan selama acara berlangsung, SHVR GROUND FESTIVAL 2018 menerapkan kebijakan hanya sekali masuk bagi setiap pengguna tiket (NO RE-ENTRY POLICY). Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.SHVR.id

Berikut harga tiket SHVR GROUND FESTIVAL 2018:

GA 1 hari : IDR 550,000.-

GA 2 hari : IDR 825,000.-

VIP 1 hari : IDR 1,000,000.-

VIP 2 hari : IDR 1,500,000.-

GA 2 hari Early (Entry before 7PM) : IDR 675,000.-

GA 2 hari paket Group ber-6 : IDR 3,600,000.-

GA 2 hari paket Group ber-4 : IDR 2,600,000.-

