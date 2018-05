JAKARTA - Rita Ora akhirnya tampil untuk pertama kalinya di Jakarta. Dalam acara SHVR Ground Festival 2018, penyanyi asal Inggris tersebut membuka malam dengan dua lagu andalannya, I Will Never Let You Down dan Poison.



Rita tampil dengan mengenakan pakaian serba hitam. Ia didampingi oleh beberapa orang penari latar yang lincah nan enerjik.

Kehadiran Rita pun langsung disambut riuh penonton yang sudah sedari tadi menantinya. Maklum saja, Rita Ora menjadi salah satu line-up yang paling ditunggu-tunggu dalam acara yang digelar di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta Utara ini.



“Please could you make some noise for our band tonight?” ucapnya disambut tepuk tangan meriah dari para penonton.



Tak hanya membawakan lagu sendiri, Rita Ora juga turut mengcover lagu saat di atas panggung. Ia membawakan lagu tahun 90-an berjudul Freedom milik George Michael.



“I’m gonna do something that i love when I’m performing, cover some songs,” katanya.

Usai bernostalgia dengan lagu Freedom, Rita pun membawakan lagu andalannya yang berjudul For You. Bersamaan dengan lagu tersebut, para penonton pun ikut menyumbangkan suara mereka.



Rita Ora pun menutup penampilan perdananya di Indonesia dengan lagu Anywhere. Lagu tersebut langsung memancing para penonton untuk ikut bernyanyi dan bergoyang bersama.

