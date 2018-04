JAKARTA - Festival musik EDM, SVHR GROUND FESTIVAL 2018 siap digelar di Allianz Eco Park Ancol, Jakarta Utara pada 4 & 5 Mei 2018. Tiga panggung spektakuler dipastikan menjadi salah satu hal menarik dalam acara yang digelar di tahun ketiga tersebut.

Berikut 3 panggung spektakuler yang akan menjadi saksi penampilan Live Performance dan DJ ternama Tanah Air juga luar negeri.

1. Main Stage: Frozen Galaxy Stage

Frozen Galaxy Stage menjadi nama panggung utama untuk penampilan seru sederet nama-nama besar di industri musik. Beberapa diantaranya adalah Rita Ora, Bondax, Cash Cash, Disclosure DJ, FKJ, Gryffin, The Magician, Alan Warker, Alison Wonderland, Aly & Fila, CADE, Cheat Codes, Gareth Emery, Nicky Romero, dan masih banyak lagi.

2. Stage 2 (Indoor): Chilling Square Stage

Chilling Square Stage menjadi salah satu panggung menarik dan membuat festival ini berbeda dari yang lain. Ini merupakan panggung dengan fasilitas iatimewa yang disebut MAGGER LAND. Di area ini semua penonton bisa menikmati musik dari sederet DJ internasional & Local acts dalam ruangan yang sejuk.

3. Stage 3 (outdoor): Arctic Diamond Stage

Panggung ini terleta antara panggung pertama dan kedua. Panggung tersebut juga menjadi salah satu panggung yang banyak menampilkan Local Heores.

Let's start the party mengusung tema festival 'Russian Cosmic' dan Lineup luar biasa. CEO Hype Festival mengaku tema tersebut diambil bukan tanpa alasan.

"Tahun ini temanya pakai Russian Cosmic. Temanya tahun ini lebih ke other space, astronot semuanya benar-benar about space," papar Darshan Phridhani di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (26/4/2018).

"Kenapa Rusia sih karena momentumnya lagi piala dunia kan diadakan di Rusia jadi ya so why not," tutupnya.

(ade)