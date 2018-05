LOS ANGELES - Grup band rock legendaris Gun N Roses memastikan album perayaan ulang tahun mereka yang ke-31 bakal istimewa. Hal ini dikarenakan mereka siap membuat versi mewah dari album yang akan berjudul "Appetite For Destruction" tersebut.

Dalam album ini, beberapa hits populer mereka Welcome to the Jungle, It’s So Easy, Paradise City, dan Sweet Child o Mine dipastikan akan muncul. Dan beberapa penggemarnya percaya jika album ini akan rilis Jumat (4/5/2018) esok.

Seperti melansir dari laman NME, Kamis (3/5/2018), grup band tersebut telah memasang timer di awal minggu, yang diperkirakan akan menyentuh angka 0 pada Jumat tengah malam di situs mereka. Namun sayangnya, video penghitungan mundur tersebut dihapus.

Alasannya, video tersebut mengungkapkan isi dari konten album ‘Appetite For Destruction' mereka.

Selain itu, Gun N Roses juga nampaknya mengkonfirmasi adanya tur reuni mereka untuk menyambut ulang tahun ke-31. Hal ini dikarenakan di situs resmi Gun N Roses terdapat sebuah peta yang sepertinya mengarah ke konser keliling dunia.

Baca Juga: Blak-Blakan, Anang Hermansyah Ungkap Hubungannya dengan Syahrin

Baca Juga: Ingin Bahagiakan Dipo Latief, Nikita Mirzani Jalani Operasi Miss V

Sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu, poster dari kelima anggota utama dari Gun N Roses ala album "Appetite" yang diluncurkan pada 1987 dilaporkan terlihat di sekitar London. Ini mengindikasikan jika keseluruhan anggota akan kembali tampil di konser tersebut.

Terakhir, beredar kabar juga jika album ‘Appetite For Destruction’ akan berisi 73 lagu yang sangat panjang. Dan yang mengejutkan, 49 diantaranya adalah lagu yang belum pernah dirilis oleh mereka.

Lalu, ada juga kabar mengenai dalam album ini akan terdapat versi remaster dari kaset analog asli dalam paket penjualan. Ada juga dua piringan hitam, serta berisi rekaman "Guns N Roses Live?! * @ Like a Suicide" Extended Play (EP) yang ditampilkan pada 1986.

Untuk versi premium dari album ini, para pengguna akan mendapatkan buku setebal 96 halaman yang dikerjakan oleh tangan. Buku ini berisi foto-foto yang belum pernah dirilis dari arsip Axl Rose.

Tak ketinggalan 12 jurnal mengenai ilustrasi baru dari setiap lagu pada 'Appetite For Destruction' juga akan didapatkan pembeli. Terakhir, ada juga sebuah replika memorabilia milik Gun N ‘Roses untuk menambah koleksi penggemarnya.

(ade)