Jika mereka bisa melakukan intimidasi kepada seorang ibu dan anak seperti ini, maka dipastikan mereka tidak punya hati nurani dan tujuan yang baik. Saya tidak akan pernah rela satu golongan dengan mereka. Jangan biarkan bangsa ini jatuh pada kelompok Barbar dan berpikiran sempit seperti mereka ini. Jangan diamkan, karena jika kita berdiam diri, maka lambat laun, kita akan terus melihat perlakuan tidak beradab seperti ini di sekitar kita. Salam...

