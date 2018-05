LOS ANGELES - Harapan Zayn Malik untuk kembali bisa menjalin hubungan spesial dengan mantan kekasihnya, Gigi Hadid sepertinya berhasil terwujud. Setelah putus dan diumumkan lewat media sosial pada pertengahan Maret lalu, kini mereka terlihat kembali romantis.

Baru-baru ini beredar foto kebersamaan mereka di Twitter dengan akun @ZRcandids, akun salah satu penggemar Zayn yang sukses merekam keromantisan dua selebritis top dunia itu.

ZRcandids membagikan foto kebersamaan itu pada Senin (30/4/2018). Ada 4 foto romantis yang menggambarkan hubungan keduanya kembali erat.

Bahkan, 1 foto di antaranya terlihat mereka saling berciuman. Foto itu, disebut-sebut diambil di daerah New York pada 28-29 April pagi waktu setempat.

Sementara, dilansir Aceshowbiz, dalam suatu kesempatan Zayn mengaku bahwa lagu terbarunya, Let Me bercerita tentang kisah cintanya.

Zayn and Gigi Hadid out in NYC! pic.twitter.com/jmTuYVhXDE— Zayn Report (@ZRcandids) 30 April 2018