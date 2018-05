JAKARTA - Aktor Boy William diketahui memiliki sebuah channel YouTube dimana ia selalu mengundang sejumlah artis untuk berbincang-bincang. Setelah menggaet Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, hingga finalis Indonesian Idol seperti Brisia Jodie, kali ini pria yang mengawali profesi sebagai seorang VJ tersebut akan mengundang tamu spesial yang belakangan selalu menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.

Pria 26 tahun ini diketahui mengundang Mike Lewis untuk berbincang-bincang terkait isu kedekatannya dengan Lucinta Luna. Bahkan ia mengungkapkan bahwa mantan suami Tamara Bleszynski ini akan buka suara mengenai pemberitaan tersebut.

"As a friend, we always listen. Mike Lewis akhirnya bicara tentang berita akhir2 ini yg membawa2 namanya. EXCLUSIVE pertama kali nya dimana-mana," tulis Boy William pada keterangan penggalan video di Instagramnya.

"Thanks for trusting me and coming out for a drink with me bro... #DrinksWithBoy Episode Mike Lewis HARI INI jam 5pm on my YouTube Channel!!!! @mike_lewis," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut, Lucinta Luna, selaku orang yang ikut terlibat dalam isu tersebut juga turut berkomentar. Bahkan ia menitipkan salam untuk Mike Lewis lewat Boy William, berupa nama jalan sebuah rumah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

"Kaka @boywilliam17 salamin ya ... senopati no 12 ups," komentar Lucinta Luna.

Sontak netizen yang melihat komentar personel Duo Bunga tersebut merasa bahwa Lucinta Luna menginginkan pengakuan bahwa dirinya dan Mike Lewis memiliki hubungan. Bahkan tak sedikit pula netizen yang justru membanjiri kolom komentar Boy William dengan hujatan yang ditujukan untuk Lucinta Luna.

"@lucintaluna ciyeeee minta pengakuan bgt nih ceritanyaaaa," tulis lilik_cosmo.

"Mas fattahnya... Gak tau malu ya.. Gitu bgt ya spy tenar," tulis lithaoca.

