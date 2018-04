JAKARTA - Via Vallen diketahui kerap menggunakan tisu sebagai penutup headphone agar tidak bersentuhan langsung dengan telinganya saat take vocal di studio. Ia pun mendapatkan komentar negatif dari netizen karena dinilai sombong.

Terkait tindakannya menggunakan headphone dengan tisu, Via Vallen mengaku memiliki alasan khusus. Ia juga memastikan bahwa tindakannya tersebut dilakukan bukan karena faktor kesombongan seperti dugaan para netizen.

"Jadi headphone itu ceritanya Via pakai tisu karena memang headphonenya punya orang banyak, dipakai orang banyak. Dan saya juga karena sedikit ada bau, kalau misal enggak dibersihin kena keringet ada baunya kan. Dan Via mau ada acara kan kalau misal kena bau di rambut susah hilang baunya, soalnya Via pernah," ujarnya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (30/4/2018).

(Baca: Via Vallen Tutupi Headphone dengan Tissue, Netizen: Ngetop Baru Seumur Jagung Sombong)

"Makanya Via antisipasi ditutupin pakai tisu karena dibersihin pun baunya enggak bisa hilang, bukan karena kenapa gitu. Biasanya juga kalau enggak ada baunya, Via enggak pakai tisu kok," tambah pelantun tembang Sayang ini.

Sebelumnya video Via Vallen saat take vokal dan menutupi headphone dengan tisu tersebar di sosial media. Banyak netizen yang merasa kecewa karena pedangdut berusia 26 tahun itu dianggap sombong karena popularitas yang didapatkan selama ini.

Terkait komentar tersebut, Via merasa netizen hanya melihat tindakannya dari satu sudut pandang negatif. Ia kembali menjelaskan terkait alasannya menutupi headphone dengan tisu dan mengunggahnya di sosial media pribadinya.

"Mereka memandangnya dari sudut mana dulu, kalau misal mereka memandangnya dari sudut yang negatif ngerasa 'wah ini artis sombong nih, baru segini pakai tisu' enggak kayak gitu kalau enggak ada baunya Via enggak pakai tisu. Via memang pernah pakai itu enggak dipakein tisu nyengat di rambut itu enggak bisa hilang kecuali keramas. Sedangkan Via, enggak ada waktu kemarin buat keramas habis take vokal," cerita Via Vallen.

(Baca juga: Via Vallen Tutupi Headphone dengan Tissue, Netizen: Ngetop Baru Seumur Jagung Sombong)

"Mungkin sama saja sih semua artis kaya gitu mereka. Cuman bedanya mereka enggak pernah iseng-iseng kayak Via Insta Story, publish. Kalau Via kan orangnya iseng saja gitu suka story, narsis," tutupnya.

(kem)