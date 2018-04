JAKARTA - Ketenaran Via Vallen tak bisa dipungkiri. Meledak dengan lagu Sayang, Via menjadi salah satu penyanyi dangdut yang patut diperhitungkan di kancah industri musik Tanah Air. Meski begitu, Via Vallen kerap membawakan lagu-lagu bergenre lain lho di luar dangdut.

Banyak orang kini jadi menyukai dangdut koplo berbahasa Jawa gara-gara Via yang dinilai membawa citra musik dangdut kekinian, dan jauh dari goyangan seronok yang sebelumnya identik melabeli para penyanyi dangdut.

Via juga kerap dihujani pujian atas sopan santunnya, dan dianggap fans tidak sombong. Namun akibat video yang baru-baru ini beredar pada Instagram Story, Rabu (25/4/2018), sosok Via yang kalem dan dipuja netizen sedikit memudar.gara-gara video tersebut.

Netizen menganggap popularitas yang Via dapatkan membuatnya sombong alias kena star syndrome, atau merasa dirinya artis terkenal.

Dalam video yang diunggah akun @mamak.rempong, itu Via tampak sedang take vokal, ia memakai headphone yang dilapisi dengan tissue.

Via Vallen pun menjelaskan alasannya melapisi headphone dengan tissue.

"Oke lanjut ke take vokal lagi," buka Via Vallen dalam video tersebut.

"Nah, buat temen-temen yang selalu nanya kenapa sih kalau Via take vocal tuh selalu headphonenya dikasih tissue? Bukan karena nggak ada alasan, jadi karena headphone ini kan bekas orang banyak, bekas keringat orang banyak, makanya dikasih tissue," bebernya.



Video tersebut pun mendapat berbagai hujatan dari para netizen.  

@ratnasari2386, "Suombonge minta ampun si @viavallen rekkk..artis yg lebih segalanya dari dia aja byk yang ga sombong. mungkin krna sdh mendunia. waktu jadi artis pantura dia emang bnayak job..tapi pas jadi artis top kan baru seumur jagung. benci lihat muka yang pnuh ambisi dan kesombongan

@nuraini8451, "Via jawabnya kan bisa pakai alasan lain. Emang menurutku Via suka mancing haters juga biar di up terus

@retnosahajuyuhuiiii, "Yaa ampun sombongee, padahal dia ngamen dr pasar ke pasar ecek2 pinggir jln. baru x ini lihat sombonge ga karuan

@rahma_lely, "Sekelas inces aja yg manjaahh yg selalu perfect kalau pas take vocal ga gitu2 amat,"

(ade)