LOS ANGELES – Dunia horor Conjuring akan bertambah lebih panjang lagi. dilansir Entertainment Weekly, Senin (30/4/2018), James Wan dikabarkan tengah mempersiapkan film ketiga Annabelle untuk tahun depan.

Kisah boneka berhantu tersebut pertama kali dimunculkan pada The Conjuring yang dirilis di tahun 2013. Setelah mendapat banyak perhatian, Annabelle mendapatkan film spin-off yang dirilis pada tahun 2014 dan 2017.

Annabelle 3 rencananya akan tayang pada 3 Juli 2019. Untuk film kali ini, Wan mempercayakannya kepada sutradara baru bernama Gary Dauberman. Meski terbilang baru di kursi sutradara, nama Dauberman sudah cukup familiar di bidang penulisan naskah skenario. Namanya sudah tertulis dalam penulisan skenario film horor seperti Annabelle satu dan dua, It, The Nun, dan sekuel It.

Sayangnya Wan masih merahasiakan judul ketiga dari Annabelle ini. Informasi lain yang beredar hanya memastikan bahwa Wan akan membuat film ini di bawah Atomic Monster dan akan didistribusikan oleh New Line dan Warner Bros, seperti film-film Conjuring lainnya.

Setelah mengecap kesuksesan besar melalui film The Conjuring, James Wan sendiri kini sudah mulai meninggalkan kursi sutradara film horor. Ia lebih banyak menjadi produser dan membiarkan beberapa sutradara baru menangani proyek-proyek di sekitar dunia Conjuring.

BACA JUGA: Via Vallen Tutupi Headphone dengan Tissue, Netizen: Ngetop Baru Seumur Jagung Sombong

BACA JUGA: Foto Mesra Anya Geraldine & Bio One Beredar, Okky Raditya Curhat di Insta Stories

James Wan sendiri justru tengah mempersiapkan film superhero perdananya dari DC Extended Universe, Aquaman. Film ini akan menjadi film perdana Aquaman setelah diperkenalkan terlebih dahulu melalui film Justice League.

(ade)