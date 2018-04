LOS ANGELES - Kabar baik untuk menggemar film horor, terutama yang sudah menantikan teror Annabelle. Warner Bros baru saja mengumumkan jadwal tayang film yang merupakan bagian dari Conjuring Universe tersebut.

Baca Juga: Sekuel Film Annabelle Mulai Proses Syuting

Annabelle 3 dipastikan akan menebar teror di bioskop seluruh dunia pada musim panas, 3 Juli 2019 mendatang. Pengumuman ini sekaligus menghentikan spekulasi jika musim panas 2019 akan jadi jadwal penayangan The Conjuring 3 atau The Crooked Man.

Spekulasi akan tayangnya The Conjuring 3 atau The Crooked Man pada Juli 2019 pertama muncul setelah pengumuman dari Warner Bros. Pekan lalu, Warner Bros mengumumkan akan merilis satu film horor mereka pada musim panas tahun depan. Karena The Conjuring 3 dan The Crooked Man sudah cukup lama dalam masa penggarapan, publik berpikir salah satu dari mereka lah yang akan tayang di musim panas 2019.

Sementara itu, Annabelle 3 telah menemukan sutradara mereka. Gary Dauberman, penulis skenario IT, telah ditunjuk menjadi pengarah Annabelle 3. Ini menjadi debut Dauberman sebagai sutradara setelah selama ini dikenal sebagai salah satu penulis skenario film horor handal.

Dunia Annabelle sendiri sudah tak asing lagi bagi Dauberman. Dia lah penulis skenario cerita film pertama Annabelle dan Annabelle: Creation.

Dauberman juga dipercaya untuk menggarap skenario The Nun, film horor tentang Valak yang akan rilis pada 7 September 2018 nanti. Dia juga lah otak di balik cerita IT: Chapter 2 mendatang.

Di sisi lain, belum ada bocoran tentang bagaimana cerita Annabelle 3. Yang pasti, film masih akan berfokus pada teror yang ditebar oleh boneka perempuan yang dikuasai oleh roh jahat.

Baca Juga: Siap-Siap Merinding, Boneka Hantu Annabelle akan Kembali

Rumor yang beredar mengatakan jika Annabelle 3 akan mengambil setting waktu di antara Annabelle dan Annabelle: Creation. Seperti yang diketahui, setting waktu Annabelle pertama dan kedua berbeda tujuh tahun. Demikian dilansir Hollywood Reporter, Minggu (29/4/2018).

(kem)