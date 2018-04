SEOUL – Seberapa tahan Anda hidup tanpa ponsel? Hal ini jugalah yang menjadi pertanyaan aktris Park Shin Hye ketika ditantang untuk hidup tanpa ponsel dalam Little House in the Forest.

Namun sebelum misi ‘tanpa handphone’ dimulai, Park lebih dahulu diberikan daftar berbagai kegiatan yang harus dilakukannya hari itu. Kegiatan pertama yang dijalankan Park adalah memasak menu makanan yang bisa membuatnya bahagia.

Untuk misi pertamanya, Park memilih untuk memasak sup kentang dengan doenjang alias saus kedelai fermentasi khas Korea. “Ketika aku masih anak-anak, aku susah untuk menelan makanan. Tapi aku sangat menikmati sup doenjang buatan ibuku,” ujarnya seperti dilansir dari Soompi, pada Sabtu (28/4/2018).

Baca juga: Park Shin Hye Bintangi Drama Alhambra Pascavakum 2 Tahun



Setelah mencicipi makanan tersebut, Park berseloroh, sup buatan sang ibu jauh lebih enak. “Saya rasa setelah nanti aku menikah dan memiliki anak, rasa sup doenjang buatanku akan mendekati rasa buatan ibuku,” katanya.

Sementara aktivitas kedua, mencari berbagai umbi-umbian yang bisa diolahnya menjadi makanan. Namun karena hari itu Pulau Jeju –di mana Park menjalani syuting- masih bersalju dan diselingi angin kencang, aktris 28 tahun itu terlihat sedikit kesusahan menggali tanah.

Namun kemudian dia berkata, “Menggali tanah bersalju untuk mencari ubi sungguh sebuah pengalaman yang tak terlupakan untukku,” ujarnya.

Setelah menjalani serangkaian kegiatan fisik dan kembali ke rumah mungilnya di tengah hutan, aktris The Heirs itu ditantang untuk tak menggunakan ponsel selama 12 jam. Itu artinya, Park tak diizinkan menggunakan ponsel setelah pukul 06.00 sore. Ini cukup berat, mengingat ponsel adalah benda yang selalu ditentengnya ke manapun dia pergi.

Lucunya, karena Park tak menggunakan jam tangan dia selalu tergoda untuk mengecek waktu lewat ponsel. Untuk mengalihkan perhatian, bintang You’re Beautiful itu memutuskan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Pulau Jeju.

Setelahnya, dia memasak makan malam dalam keheningan. Ini juga terasa canggung, mengingat Park kerap mendengarkan musik dari ponsel saat memasak.

Baca juga: Pacaran dari Akhir 2017, Ini Foto Kencan Park Shin Hye & Choi Tae Jun

Dalam tayangan itu, Park mengatakan, keheningan terasa semakin panjang ketika dia makan malam. “Sebenarnya, aku berharap bisa memutar lagu. Tapi, aku memiliki waktu yang sangat damai tanpa handphone hari ini,” paparnya.

“Tapi keuntungannya, aku bisa menikmati pemandangan matahari terbenam Pulau Jeju yang spektakuler. Bahkan aku sangat menyukai cuaca hari ini,” katanya.

(SIS)