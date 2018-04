JAKARTA - Penyanyi muda Gloria Jessica menampilkan sebuah pertunjukan spektakuler bertema ‘Nyanyian Tari Pedati’ di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/4/2018).

Menggandeng seniman Rummana Yamanie, Gloria menyuarakan perjalanan hidup seorang perempuan. Perjalanan hidup ketika mereka merasa jatuh cinta, tersakiti, bahagia, terperangkap kesendirian, hingga ketiadaan.

“Pertunjukan kami kali ini merupakan bentuk kekaguman terhadap sosok Kartini yang lebih dari satu dekade berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia,” ujar Gloria.

Meski demikian, bukan berarti perempuan generasi saat ini tinggal berpangku tangan. Menurut Gloria, perempuan masa kini tetap perlu berjuang demi mendapatkan apa yang diinginkan agar kelak dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Dalam pertunjukan ‘Nyanyian Tari Pedati’, Gloria membawakan dua lagu andalannya: Dia Tak Cinta Kamu dan I Just Want To Love You. Tak hanya itu, pertunjukan itu juga menjadi ajang Gloria untuk memperkenalkan dua single terbaru, Luka yang Kecil dan Setia. Kedua lagu itu resmi dirilis ke pasaran pada 27 April 2018.

Menyempurnakan penampilannya sore itu, Gloria melantunkan sajak-sajak indah karya Rummana. Dimulainya Hidup Perempuan, Cinta, dan Ibu merupakan beberapa proyek kolaborasi Gloria dan Rummana di atas panggung ‘Nyanyian Tari Pedati’.

Lebih lanjut, perempuan berdarah Batak tersebut memaparkan bahwa konsep yang diusungnya dalam pertunjukan tersebut adalah menggabungkan musik dengan seni. Semuanya dikemas secara apik agar tiap pesan dalam lagunya dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat luas.

“Sengaja dirancang sederhana agar mudah dicerna masyarakat, terutama oleh generasi millennial. Jadi fokusnya adalah bagaimana caranya agar pesan dari lagu yang aku tulis dan musikalisasi puisi bisa sampai ke penonton,” ujarnya.

Untuk bisa menampilkan pertunjukan yang diinginkannya, Gloria memerlukan dukungan visual, adegan, dan musik live agar terasa lebih hidup. “Semua unsur seni itulah yang kami gabungkan dalam sebuah pertunjukan bernama Nyanyian Tari Pedati ini,” tutur finalis The Voice Indonesia tersebut.

