Seneng yaa kalian menghakimi orang sampe bgini jadinya ... dimana hati kalian klo di bully . Jujur saya sbg adik ka ratna gk terima sampe kalian bully kaka kesayangan saya @ratna_pandita .... kalo emang brani yuk haters sini ngomong depan bacot muka gue jgn kyk dongeng bisanya jeplak nyolot ngatain org kyk loe semua suci gk da dosa ... liat kk gue smpe drop gara2 bully an kalian yg nge judge mulu ... klo loe semua benci gue jgn bawa2 nama kk gue yg gue sayang yaa ... sini lo berurusan sama gue LUCINTA LUNAAAAAA ngomong sini yuk depan congor gue ? Brani lewat medsos . Klo smpe ada apa2 sm kk gue ... netizen yg bully kk gue bakal gue kejar sampe ktmu liat ajaa 😡👊 . . @jefangga_3kingkong @didi_3kingkong

