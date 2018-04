JAKARTA - Kurang dari tiga minggu lagi, boyband NU'EST W akan datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Sub-unit beranggotakan empat member itu akan menyapa penggemar mereka, Love, dalam rangkaian tur bertajuk "Double You in Jakarta".

Sebelum bertemu para Love di Indonesia, Baekho cs lebih dulu menyapa penggemar mereka dalam sebuah video pendek. Dalam video berdurasi tak sampai satu menit tersebut, NU'EST W menunjukkan ketidaksabaran mereka bertemu dengan penggemarnya di Tanah Air.

"Akhirnya NU'EST W akan datang ke Indonesia untuk berjumpa dengan Love Indonesia. Bukan fanmeeting dan bukan showcase juga. Namun NU'EST akan hadir di Jakarta dengan konser eksklusif," kata member NU'EST W bergantian.

[ANNOUNCEMENT] NU'EST W CONCERT - <Double You> in Jakarta, May 12th 2018, 6:30PM at The Kasablanka Hall. Ticketing details coming soon. #DoubleYouinJKT pic.twitter.com/AYNIVHYSSE— MCP (@mecimapro) March 8, 2018