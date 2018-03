JAKARTA – Kamu fans boyband NU’EST W? Pastikan tabungan kamu cukup untuk bertemu Baekho cs karena NU’EST W telah memastikan akan datang ke Jakarta untuk konser di Indonesia.

Promotor Mecima Pro telah mengumumkan kabar bahagia ini. Kamis (8/3/2018), promotor yang rajin membawa artis Korea tersebut mengonfirmasi akan mendatangkan NU’EST W untuk konser pada Mei 2018 nanti.

“Pengumuman. Konser NU’EST W ‘Double You’ di Jakarta, 12 Mei 2018 pukul 6:30 malam di Kasablanka Hall. Detail tiket akan segera diumumkan #DoubleYouinJKT,” tulis Mecimapro di akun media sosial mereka.

Pengumuman Mecima Pro itu langsung disambut bahagia oleh fans NU’EST W yang biasa dipanggil Love. Fans di tanah air sudah tak sabar ingin melihat grup pelantun Where You At tersebut secara langsung.

“Terima kasih! Tolong buat persiapan konser yang terbaik untuk NU’EST W dan Love dan penikmat konsernya,” komentar @SuperstarNUEST.

[ANNOUNCEMENT] NU'EST W CONCERT - <Double You> in Jakarta, May 12th 2018, 6:30PM at The Kasablanka Hall. Ticketing details coming soon. #DoubleYouinJKT pic.twitter.com/AYNIVHYSSE— MCP (@mecimapro) March 8, 2018

“Terlepas dari semuanya, terima kasih karena membawa mereka ke Indonesia. Aku harap kalian dan tim melakukan persiapan terbaik dan akan memberikan pengalaman terbaik untuk NU’EST W dan Love di Indonesia! Kami mengandalkan kalian untuk membuat momen indah dan tak terlupakan ini,” sambung @608jonghyun.

“Double You” merupakan tur konser solo pertama NU’EST W. NU’EST W sendiri merupakan sub unit boyband NU’EST yang terbentuk pada 2017 setelah Hwang Min Hyun tidak bisa ikut bergabung karena harus promosi bersama WannaOne hingga akhir 2018.

NU’EST sejatinya sudah debut di industri K-POP sejak 2012 silam dengan personel awal 5 member. Nama grup asuhan Pledis Entertainment ini baru mencuat setelah mereka ikut ajang survival show Produce 101 tahun lalu.

Begitu selesai berpartisipasi di Produce 101, NU’EST tampil dengan spirit baru. Absennya Min Hyun hingga akhir 2018, membuat agensi memutar otak dan menjadikan empat member tersisa sebagai sub unit NU’EST W.

