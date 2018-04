SEOUL – Aktor Go Go Waikiki, Son Seung Won, dikabarkan membatalkan semua wawancara yang dijadwalkan untuknya, pada Jumat (20/4/2018). Menurut Blossom Entertainment, selaku agensi Son Seung Won, hal itu dilakukan menyusul kabar memburuknya kondisi kesehatan ayah sang aktor.

Agensi tersebut mengungkapkan, ayah Son Seung Won sempat tak sadarkan diri pada Kamis pagi (19/4/2018) waktu setempat. Karena pihak keluarga menilai akan sangat sulit bagi sang ayah untuk pulih sepenuhnya dalam waktu dekat, maka Son diminta untuk menemaninya. Inilah kenapa agensi memilih untuk mengosongkan jadwal kerja aktor 27 tahun itu selama 2 minggu ke depan.

Hari ini, menurut Blossom Entertainment, Son Seung Won seharusnya menjalani sejumlah wawancara menyusul berakhirnya penayangan drama Go Go Waikiki, pada 17 April 2018. Sejumlah jadwal kerja Son lainnya, menurut agensi itu, masih dalam tahap diskusi.

Serial Go Go Waikiki merupakan drama populer JTBC yang tayang pada 5 Februari-17 April 2018. Drama arahan Lee Chang Min tersebut, berkisah tentang pergumulan hidup tiga anak muda. Hidup mereka kemudian berubah setelah kedatangan Yoon Ah (Jung In Sun) dan bayinya.

Karakter Dong Goo dalam drama tersebut diperankan oleh Kim Jung Hyun, seorang sutradara film yang kurang beruntung. Aktor Lee Yi Kyung yang baru-baru ini mendadak populer berkat kisah romansanya dengan Jung In Sun, berlakon sebagai aktor eksentrik bernama Joon Gi.

Sementara Son Seung Won berperan sebagai seorang penulis skenario paruh waktu bernama Bong Doo Shik. Dengan ketekunan dan kesungguhannya, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proyek yang digarapnya.

“Aku senang bisa menyapa penonton dengan semangat besar melalui drama ini. Kami bekerja keras saat syuting. Proyek ini diisi oleh aktor dan tim produksi yang luar biasa. Kisahnya menggambarkan empati, sukacita, dan chemistry antara enam anak muda,” kata Son pada konferensi pers promosi Go Go Waikiki pada Februari silam.

Sebelum Go Go Waikiki, Son Seung Won pernah bermain dalam sejumlah drama populer, seperti Healer, I Remember You, dan Age of Youth.

