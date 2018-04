SEOUL – Penyanyi Eric Nam mengungkapkan keinginan terbesarnya untuk berkolaborasi dengan sang idola, IU. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu dalam program radio SBS, Choi Hwa Jung’s Power Time, pada Jumat (20/4/2018).

“Aku rasa merilis proyek kolaborasi dengan IU akan sangat cocok untuk musim gugur,” katanya seperti dilansir dari Soompi.

Saking mengidolakan IU, Eric Nam bahkan merekam sebuah pesan khusus untuknya. Dia memulai rekaman itu dengan energetik, sambil mengatakan, “IU, tolong berduetlah denganku!”.

Dia melanjutkan pesannya dengan, “Aku sangat berharap kita bisa menggarap proyek musik bersama ketika nanti kesempatan itu datang,” ujarnya.

Baik IU maupun Eric Nam terkenal dengan suara mereka yang lembut. Sepanjang kariernya, Eric yang mengusung genre R&B dan Pop itu telah berkolaborasi dengan beberapa musisi.

Eric bahkan pernah melakukan kolaborasi lintas genre bersama musisi dan pencipta lagu Gallant dan rapper Tablo. Lagu berjudul Cave Me In yang dirilis pada 26 Januari 2017 itu memiliki nuansa R&B era ’90-an yang sangat kental.

Kepada Billboard, Eric mengatakan, kolaborasi membuatnya menghormati musik yang dimainkannya dan genre musik lainnya. “Ketika kau mendengarkan musik dan suara Gallant, kau tak akan berpikir, “Oh, Eric Nam cocok untuk lagu ini’ atau ‘Hei, Tablo akan sangat tepat menyanyikan ini.”

Eric menambahkan, mereka membutuhkan 9 bulan untuk merampungkan penggarapan Cave Me In. “Ketika Gallant mengirimkan melodi mentah lagu tersebut, Tablo mendapatkan inspirasi untuk menuliskan lirik rap yang malah menyempurnakan keseluruhan track tersebut,” katanya.

Sebelum menggandeng Gallant dan Tablo, tahun 2016, dia lebih dahulu berduet dengan Timbaland, lewat Body. Masih di tahun yang sama, dia juga pernah berduet dengan Son Seung Wan (Wendy ‘Red Velvet’), lewat Spring Love.

Pada 29 September 2017, Eric dan Im Hye Kyung (CHEEZE) merilis Perhaps Love yang bergenre ballad. Jangan pula lupakan kolaborasi manisnya dengan mantan personel IOI, Jeon So Mi, dalam You, Who?.

Sementara itu, pada 11 April 2018, Eric Nam telah merilis mini album ketiganya, dengan ‘Honestly’. Dari lima lagu yang ada dalam album tersebut, Eric memilih Honestly dan Potion sebagai lagu andalan.

Nah, kira-kira jenis dan genre musik seperti apa yang cocok untuk dibawakan Eric dan IU menurut Anda?

(SIS)