SEOUL – Aktor Lee Yi Kyung akhirnya blakblakan tentang asmaranya dengan Jung In Sun, lawan mainnya dalam serial populer Go Go Waikiki. Seperti diketahui, hubungan yang telah berjalan setahun terakhir itu terkuak ke publik, pada 17 April 2018.

Lee menyebut, keterlibatan mereka dalam satu proyek adalah sebuah keajaiban. Jung In Sun, menurutnya, lebih dahulu mengikuti audisi sebelum akhirnya Lee juga mencoba peruntungan serupa.

“Setelah diterima, dia baru memberitahukannya kepadaku. (Kala itu) aku tak menyangka kami bisa bermain dalam drama yang sama,” katanya.

Ada beberapa kali audisi dan pertemuan sebelum akhirnya pengumuman daftar pemain. Ternyata, dua dari beberapa aktor yang terpilih dalam Go Go Waikiki adalah Lee Yi Kyung dan Jung In Sun.

“Ini seperti takdir yang membuat kami tak henti tercengang. Aku selalu ingin berakting dengannya sejak melihat dia bermain dalam film Han Gong Ju,” imbuhnya.

Lalu apa yang membuat Lee jatuh cinta pada Jung? Aktor 29 tahun itu mengaku, semua berawal dari pembicaraan. Lee menilai, kekasihnya itu perhatian dan penuh pertimbangan yang membuat dia merasa nyaman.

“Aku dan Jung itu doyan ngobrol. Kami biasanya membicarakan berbagai topik, entah itu masalah pribadi maupun pekerjaan,” katanya.

Sementara bagi Jung, profesi sebagai aktor memberikan mereka kesempatan untuk saling menguatkan dan menghormati satu sama lain.

“Ketika akan memulai syuting Go Go Waikiki, kami sepakat untuk bersikap profesional. Lokasi syuting bukanlah tempat untuk bermesraan. Mungkin ada beberapa orang yang ngeh dengan hubungan kami. Tapi untungnya, (saat itu) mereka tak bertanya lebih lanjut,” ujarnya.

Jung mengaku, sedikit merasa bersalah kepada lawan mainnya dalam drama tersebut. “Ketika berita itu keluar, aku berpikir akan menempatkan mereka dalam masalah dan memengaruhi performa drama kami. Tapi, mereka malah menguatkanku dan menyelamati kami,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ini merupakan pengalaman pertamanya berada dalam posisi tersebut. “Jujur, awalnya aku takut dan khawatir. Tapi, aku ingin kembali meminta maaf dan berterima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk menjelaskan hal ini.”

(SIS)