SEOUL – Blossom Entertainment menampik klaim media lokal yang memberitakan bahwa artisnya, Park Bo Gum akan beradu akting dengan Bae Suzy dalam drama terbaru SBS, The People of Incheon Airport.

“Sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait proyek terbaru Park Bo Gum selanjutnya,” kata agensi tersebut seperti dilansir dari Allkpop, pada Kamis (19/4/2018).

Berbeda dengan Blossom Entertainment, JYP Entertainment selaku agensi Suzy, mengakui, drama itu menjadi salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan kekasih Lee Dong Wook tersebut. Meski begitu, mantan personel Miss A itu juga belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak tawaran tersebut.

Seperti diketahui, pascasukses Reply 1988, Park sempat bermain dalam drama sejarah Love in the Moonlight pada 2016. Namun sepanjang tahun lalu, aktor 24 tahun itu diketahui tak mengambil tawaran akting apapun. Dia hanya menjadi host dan bintang tamu sejumlah reality show.

Sementara Suzy, bermain dalam Uncontrollably Fond dan While You were Sleeping sepanjang 2 tahun terakhir. Dia juga diketahui merilis album EP bertajuk ‘Faces of Love’ pada 29 Januari 2018.

The People of Incheon Airport merupakan drama yang bercerita tentang kisah dan pergumulan orang-orang yang bekerja di bandara. Naskah drama ini akan digarap oleh Kang Eun Kyung, sementara PD Shin Woo Chul akan menduduki kursi sutradara.

Apabila Suzy menerima proyek tersebut, maka ini akan proyek keduanya bersama duet Kang-Shin, setelah Gu Family Book pada 2013. Seperti diketahui, Kang merupakan sosok di balik skenario apik sejumlah drama populer, seperti Baker King Kim Tak Goo dan Romantic Doctor Kim. Sementara PD Shin adalah otak di balik drama fenomenal Secret Garden dan A Gentleman’s Dignity.

Sebelum Suzy, Kang Eun Kyung sebenarnya lebih dahulu meminang Park Shin Hye untuk bermain dalam drama terbarunya. Namun kala itu, draft skenario yang diserahkan kepada Park bukanlah The People of Incheon Airport, tapi Yeowoo Gaksibyeol.

Pada 21 Maret 2018, SBS mengumumkan, Kang Eun Kyung mengubah alur dan judul drama tersebut menjadi naskah yang berbeda sama sekali. Inilah yang membuat Park akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

Terakhir, Park dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam Memories of the Alhambara bersama Hyun Bin. Drama itu digarap oleh sutradara Ahn Gil Ho dan penulis skenario Song Jae Kyung.

Sementara itu, The People of Incheon Airport dijadwalkan akan mengisi slot Senin –Selasa, setelah penayangan Wok of Love. Drama yang mengangkat persahabat seorang chef dan lintah darat itu akan dibintangi oleh aktor Jang Hyuk dan Junho ‘2PM’.

