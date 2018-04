SEOUL - Gara-gara candaan yang dinilai rasis, tiga member group vokal Exo-CBX mendapat kecaman dari netizen. Peristiwa berawal saat Chen, Baekhyun, Xiumin menyapa penggemar lewat siaran langsung di aplikasi V Live. Mereka pun melakukan permainan dan sesekali melempar candaan selama siaran berlangsung.



Namun, di akhir permainan Chen mendapat hukuman. Sehingga Baekhyun mengoleskan lipstik berwarna gelap ke bibir Chen hingga terlihat lebih tebal sebagai bentuk hukuman. Chen mengatakan dirinya mirip dengan tokoh animasi Michol dari Dooly the Little Dinosaur yang dianggap menggambarkan kulit hitam.

Seperti dilansir Allkpop, Senin (16/4/2018), Chen mengatakan dirinya mirip dengan Kunta Kinte, yang merupakan tokoh fiksi dari novel Roots: The Sara of an American Family yang diilhami dari kisah nyata seorang pria berkulit hitam yang diperbudak di Amerika.



Tidak lama setelah ucapan tersebut, mereka langsung mendapat reaksi beragam dari warganet. Beberapa di antaranya mengkritik pernyataan yang diucapkan oleh sang idol. Sementara fans lainnya membela Chen dan meminta tidak membesarkan perkataan tersebut.



"Ini sejujurnya bukan masalah Jongdae (nama asli Chen), itu masalah Korea Selatan/Asia. Jika Jongdae merujuk dirinya ke Kunta, maka aku pikir kita harus mendidik mereka lebih banyak lagi mengenai masalah ini dan memintanya untuk meminta maaf," katanya seorang netizen di Twitter.



"Aku tidak menjatuhkan Exo atau Jongdae, jika mereka membuat kesalahan, aku ingin mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan belajar dari itu. Aku mencintai mereka dan aku sangat peduli dengan mereka dan yang aku inginkan adalah agar mereka lebih baik dari diri mereka sendiri dan Exo-L (sebutan penggemar Exo) dapat membantu dan belajar juga," ucap netizen lainnya. Demikian seperti diberitakan Solopos.

