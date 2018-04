JAKARTA - Tak banyak yang tahu bila komedian sekaliber Raditya Dika rupanya mengidolakan pedangdut cantik Via Vallen. Sebagai bukti, senyum bahagia Radit tersaji ketika dirinya berhasil mengabadikan momen dengan si pelantun lagu Sayang itu.

Menariknya momen itu pun dibagikan komika 33 tahun tersebut lewat laman Instagram pribadi @raditya_dika. Dalam unggahannya, Radit tampak mengenakan baju koko lengkap dengan peci. Ya, bisa dikatakan Radit terkesan alim pada pose itu.

Sementara Via yang berada disamping Radit, tampak memberikan senyum. Terlihat Via mengenakan pakaian berwarna putih dengan campuran coklat.

Radit tak lupa membubuhkan sebuah kalimat caption dalam unggahannya itu. Bahkan dari caption tersebut, Radit tak hanya mengidolakan Via, nama Nella Kharisma pun langsung menjadi incarannya untuk pose berikutnya.Â

"Akhirnya kesampaian foto sama Via Vallen. Tinggal sama Nella Kharisma nih. 😂," tulis Raditya Dika.

Sementara itu warganet yang melihat unggahan tersebut lantas berkomentar. Tak sedikit warganet yang justru mendoakan agar apa yang diimpikan Radit dapat terkabul. Tetapi ada pula warganet yang seolah tak terpercaya lantaran Radit mengidolakan penyanyi dangdut.

"Semoga segera ketemu mbak Nella kharisma bang @raditya_dika," tulis @ariez_inst.

"Semoga tercapai ya kak #Raditya_dika," tulis @brian_martin_siallagan.

"Akhirrrnyaaaaa,,,,jadi penggemar dangdut skrang,,,,wkwkwkwkw," tulis @rijalsound.

Seperti yang kita ketahui, nama Via Vallen dan Nella Kharisma memang menjadi primadona pedangdut 'zaman now'. Terlebih Via Vallen yang berhasil meledak lewat lagu Sayang hingga membawanya pada puncak karier sebagai pedangdut. Bahkan lewat lagu Sayang, dangdut koplo yang berlafalkan bahasa Jawa semakin digemari publik.

Tak berbeda dengan Via Vallen, nama Nella Kharisma juga menjadi idola publik. Berkat lagu-lagunya yang berlafalkan bahasa Jawa, Nella begitu digandrungi publik. Namun sayang sampai saat ini, Nella Kharisma masih belum tampil di layar kaca televisi.

