LOS ANGELES - Dwayne ‘The Rock' Johnson menantang Ma Dong Seok untuk adu panco! Tantangan itu dilontarkan The Rock di sela-sela wawancara film terbarunya, Rampage.

Dalam wawancara tersebut, The Rock mengaku cukup terkejut dengan ukuran lengan Ma Dong Suk yang terbilang jumbo. Hal itu merujuk pada poster film terbaru aktor 47 tahun tersebut, Champion. The Rock menyebut Ma 'keren’ dengan lengan yang 'luar biasa besar’.

Bapak dua putri itu bahkan mengaku tak yakin bisa mengalahkan Ma Dong Seok apabila mereka beradu panco. “Kau benar-benar keren dan lenganmu luar biasa besar! Aku tak tahu apakah bisa mengalahkanmu, tapi aku sangat senang menantangmu beradu panco,” ujarnya.

Baca juga: Dwayne Johnson Jawab Kabar Perselisihannya dengan Vin Diesel

Alasan lengan Ma terlihat begitu besar dalam film itu adalah karena dia berperan sebagai seorang atlet panco bernama Mark. Untuk bisa menghasilkan lengan jumbo tersebut, Ma harus melatih otot lengannya dan berguru pada beberapa atlet panco profesional Korea.

Dalam film arahan Kim Yong Wan tersebut, bintang Train to Busan tersebut berperan sebagai Mark, tukang panco yang bercita-cita menjadi jawara di bidangnya. Ambisi itu kemudian dibaca oleh seorang promotor atlet, Jin ki yang diperankan oleh Kwon Yool.

Nama Ma Dong Seok mulai menarik perhatian pencinta film Korea saat bermain dalam Train to Busan bersama Gong You dan Jung Yumi pada pertengahan 2016. Film itu membukukan 11,56 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD87 juta. Train to Busan menempati urutan ke 11 film yang paling banyak ditonton di Korea Selatan.

Baca juga: Jadwal Syuting Padat, Ma Dong Seok Tolak Tawaran Jadi Superhero Marvel

Tahun lalu, dia kembali mencetak box office lainnya, lewat The Outlaws. Film laga-thriller yang dirilis pada 3 Oktober 2017 tersebut membukukan 6,88 juta penonton dengan pendapatan sekitar USD52,58 juta.

Seperti Ma Dong Seok, The Rock juga tercatat sebagai aktor Hollywood langganan box office. Selain bermain dalam franchise Fast & Furious, dia juga membintangi Jumanji: Welcome to The Jungle yang tercatat sebagai film terlaris yang pernah didistribusikan Sony Pictures. Namun sebelum memulai karier aktingnya, The Rock lebih dahulu dikenal sebagai legenda gulat Amerika pada akhir tahun '90-an.

Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan keluar sebagai pemenang kalau dua aktor 'jumbo' ini adu panco?









(SIS)