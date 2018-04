LOS ANGELES – Rupanya para pencinta basket tidak terlalu terpesona dengan skandal perselingkuhan yang dilakukan oleh Tristan Thompson. Pebasket Cleveland Cavaliers tersebut bahkan dicemooh oleh para fans saat kembali ke lapangan basket.

Tristan menjadi perbincangan publik setelah terpergok berciuman dengan wanita lain. Padahal Khloe saat ini sedang hamil besar dan mengandung anak pertama dari hubungan mereka.

Atlet asal Kanada tersebut tidak mengisi line-up Cavaliers pada pertandingan melawan New York Knicks malam itu. Ia masuk dari bangku cadangan dan bermain total selama 30 menit. Saat masuk ke lapangan di kuarter pertama, para penggemar langsung menyoraki Tristan dengan nada yang tidak sedap.

Dari tengah bangku penonton, terlihat juga penggemar yang membawa poster bertuliskan “We Love Khloe”. Dukungan terhadap Khloe memang begitu besar mengingat selama ini bintang Keeping Up with the Kardashian tersebut sangat bahagia dengan kehamilan perdananya. Namun kebahagiaan tersebut dibalas dengan sesuatu yang memalukan dari Tristan.

Berita perselingkuhan Tristan mulai menyebar saat dirinya terpergok berciuman dengan model Instagram Lani Blair pada akhir pekan lalu. Setelah bermesraan di sebuah klub malam, Tristan dan Lani pun dikabarkan melanjutkan malam mereka di hotel Four Seasons.

(SIS)