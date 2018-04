JAKARTA - Kabar bahagia datang untuk pecinta Kpop Indonesia karena grup musik TWICE akan menyapa langsung penggemarnya di Tanah Air melalui konser bertajuk TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park' IN JAKARTA.

Konser tersebut mulai diadakan di Seoul pada 18 sampai 20 Mei 2018. Selanjutnya TWICE akan keliling menyapa para penggemarnya, salah satunya di Indonesia.

Tepat pada 25 Agustus 2018, TWICE dipastikan menggelar konser di Indonesia tepatnya Indonesia Conventiom Exhibition, BSD City, Tangerang.

Kabar bahagia ini diketahui dari Twitter resmi TWICE yang diunggah pada Rabu malam 11 April 2018.

"TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park' IN JAKARTA 2018.08.25 (SAT) Indonesia Convention Exhibition - Hall 5 #TWICE #트와이스 #TWICELAND #ZONE2 #FantasyPark ," tertulis di Twitter yang diposting @JYPETWICE.

Sementara itu, pihak promotor, Mecima Pro belum mengumumkan secara rinci berapa harga tiket untuk menonton konser grup musik yang berada di bawah naungan JYP Entertainment tersebut. Yang jelas, ini menjadi kabar bahagia untuk para ONCE (fanbase TWICE) Indonesia.

Sekadar diketahui, TWICE membuat heboh pecinta KPop di seluruh dunia berkat lagu teranyar berjudul What is Love?

Pasalnya lagu tersebut menjadi nomor satu di tangga lagu Korea dan movie videonga sudah mendapatkan jumlah penonton dengan angka fantastis. Setidaknya movie video tersebut telah lebih dari 20 juta kali dalam waktu yang singkat.

(edi)