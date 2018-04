JAKARTA - Setelah pekan lalu berada di posisi kedua chart music Korea, kini lagu yang berjudul Starry Night dari MAMAMOO berhasil menduduki posisi puncak chart music Korea pada minggu ini.

Namun, untuk urutan posisi selanjutnya terlihat terjadi perubahan pada peka lalu. Lagu dari BIGBANG dan GOT7 berhasil menyusul tangga lagu hingga berada di posisi kedua dan ketiga.

Hal itu juga sekaligus membuat lagu dari iKON yang berjudul Love Scenario dan lagu Bboom Bboom milik MOMOLAND harus turun peringkat di chart music Korea minggu ini.

Pada chart music Korea pekan ini, takn hanya lagu iKON yang berjudul Love Scenario dan lagu Bboom Bboom milik MOMOLAND yang turun peringkat, melainkan terdapat juga, seperti Good Old Days dari Jang Deok Cheol, Only Then milik Roy Kim dan Red Velvet dengan lagunya yang berjudul Bad Boy.

Berikut adalah daftar 10 lagu yang menduduki charr music Korea yang dirangkum Okezone dari Billboard:

1. Starry Night - MAMAMOO

2. Flower Road - BIGBANG

3. Look - GOT7

4. Jenga - Heize, Gaeko

5. Love Scenario - iKON

6. Bboom Bboom - MOMOLAND

7. Good Old Days - Jang Deok Cheol

8. Didn't Know Me - HEIZE

9. Only Then - Roy Kim

10. Bad Boy - Red Velvet

