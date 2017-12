SEOUL - Chart musik Korea Selatan kembali berada di bawah kendali girlband TWICE. Grup asuhan JYP Entertainment itu menguasai Gaon Chart Korea di edisi 10 hingga 17 Desember 2017.



Album terbaru TWICE, "Merry & Happy" langsung merangsek naik ke peringkat satu Gaon Chart National Physical Albums Ranking. Tzuyu cs mengalahkan album akhir tahun lain dari nama-nama besar lain seperti Taeyeon, Taemin, BTS, dan GOT7.

Taeyeon yang untuk pertama kalinya hadir dengan album solo musim dingin berjudul "The Winter is Coming" harus puas duduk di peringkat runner-up, disusul oleh juniornya di SM Entertainment, Taemin lewat album "MOVE-ing". Berada di peringkat keempat dan lima secara berturut-turut adalah BTS dengan "Love Yourself: HER" dan GOT7 melalui "7 for 7".



Tak hanya menguasai chart album, TWICE juga memuncaki tangga lagu kategori single Gaon Chart. Lagu utama dari "Merry & Happy", yakni Heart Shaker berada di peringkat satu Gaon Chart kategori National Digital Singles minggu ini. Lagi-lagi, berada di bawah TWICE adalah Taeyeon dengan single This Christmas.



Melengkapi lima besar Gaon Chart National Digital Singles adalah Naul dengan Emptiness in Memory di peringkat tiga dan Zion T. feat Lee Moon Sae lewat Snow di posisi empat. Sedangan boyband yang sedang naik daun di Korea, Wanna One harus puas duduk di peringat lima lewat single Beautiful mereka.

Seperti diberitakan Allkpop, berikut adalah top 10 Gaon Chart National Digital Single edisi 10-17 Desember 2017:



1. TWICE - "Heart Shaker"

2. Taeyeon - "This Christmas"

3. Naul - "Emptiness In Memory"

4. Zion.T ft. Lee Moon Sae - "Snow"

5. Wanna One - "Beautiful"

6. MeloMance - "Gift"

7. Minseo, Yoon Jong Shin - "Yes"

8. Red Velvet - "Peek-A-Boo"

9. Zia - "Dear My Fool"

10. Punch - "When Night Falls"



Sedangan untuk Gaon Chart National Physical Album adalah:

1. TWICE - 'Merry & Happy'

2. Taeyeon - 'This Winter Is Coming'

3. Taemin - 'MOVE-ing'

4. BTS - 'Love Yourself: HER'

5. GOT7 - '7 For 7'

6. The Boyz - 'The First'

7. B.A.P - 'Ego'

8. Seventeen - 'TEEN, AGE'

9. Super Junior - 'Play Pause Ver.'

10. MONSTA X - 'The Code'







