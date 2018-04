LOS ANGELES - Brad Pitt nampaknya telah melanggar ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa ia tak memprioritaskan hubungan asmara saat ini. Pasalnya, bintang Ocean’s Eleven ini dikabarkan sedang menjalin kisah asmara dengan Neri Oxman, arsitek populer sekaligus profoser di MIT, Institut Teknologi Massachusetts sejak tahun lalu.

“Brad benar-benar jatuh hati padanya. Chemistry di antara mereka berada di luar rencana,” ungkap seorang sumber kepada Hollywood Life seperti dikutip oleh Dailymail, Rabu (11/4/2018).

Kabar asmara antara Brad dan Oxman ini sampai juga ke telinga mantan istrinya, Jennifer Aniston. Aktris 49 tahun tersebut kabarnya patah hati mendengar Brad sudah punya kekasih hati baru.

“Jen hancur setelah mendengar desas-desus bahwa Brad telah bersama dengan seorang profesor MIT yang mirip Angelina Jolie mirip. Jen berharap bahwa ada kemungkinan baginya dan Brad bisa bersama lagi,” ujarnya sumber lain.

Sumber menyambung, “Ketika keduanya baru-baru ini melajang, Jen berpikir ini adalah waktu yang tepat. Dia mungkin memiliki dongeng dengan akhir bahagia bersama Brad setelah semua ini. Jen tidak pernah berhenti mencintainya."

Will you see Brad Pitt hanging out on the MIT campus anytime soon? Reports say Pitt is dating a professor there. https://t.co/N8LAxZ8Csm pic.twitter.com/tEpjLvsoLx— The Boston Globe (@BostonGlobe) April 9, 2018