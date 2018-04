JAKARTA - Menjadi presenter selama belasan tahun, Daniel Mananta mendapatkan banyak pengalaman pahit dan juga menyenangkan. Salah satunya terjadi saat dipercaya menjadi juri Indonesian Idol musim ke tujuh pada tahun 2012.

- Baca Juga: Daniel Mananta Pamer Berbalas Pesan dengan Lindsay Lohan

Saat itu Daniel kehilangan suara karena tumor jinak sehingga mengharuskannya melakukan operasi.

Suaranya terganggu selama dua bulan penuh, ayah satu orang anak tersebut mengaku kehilangan identitasnya sebagai presenter yang telah dilakukannya sejak tahun 2003 di industri musik dan hiburan Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan Daniel Mananta saat dijumpai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Oke jujur jaman Regina, beberapa bulan sebelum Indonesian Idol kembali ya tahun 2012 gue inget banget, suara gue hilang. Disebabkan ada ada tumor jinak yang tumbuh di pita suara gue. Nah, karena suara gue hilang, gue operasi pita suara gue sehingga suaranya itu bisa kembali. Tapi ternyata, selama dua bulan, suara gue enggak balik-balik," cerita Daniel pada Selasa 10 April 2018.

"Disitulah gua bukan cuman kehilangan suara gua tapi gue khilangan identitas juga. Gua kehilangan identitas sebagai presenter, vj, host whatever lah," sambungnya.

Suaranya terganggu, Daniel Mananta tetap menjalankan profesinya sebagai host. Disamping itu, presenter berusia 36 tahun tersebut berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa.

"Dan disitu gue ketakutan banget, dan disitu gua mendekatkan diri pada Tuhan. Disitu gue banyak berdoa dan kalau diperhatiin audisi Regina, awal-awalnya suara gue aneh banget kayak anjing laut gitu," ungkap Daniel.

Banyak mendapatkam cobaan, Daniel juga mendapat lebih banyak anugerah berupa prestasi sebagai seorang presenter. Ia bahkan menang dalam Panasonic Awards sebagai presenter terbaik.

"Tapi disitu juga gua menemukan lagi suara gua yang hilang ini. Jadi, gua melihat gara-gara itu gua semakin dekat dengan Tuhan dan ini gila banget sih rating kita saat itu mengalahkan rating II season 1, the best momen banget. Lebih gilanya lagi gue dinominasikan di panasonic award sebagai best presenter berkali-kali, dan gue gapernah menang dan tahun itu gue menang untuk panasonic award," kata Daniel.

- Baca Juga: Daniel Mananta Habis Di-Bully Sandra Dewi Gara-Gara Unggah Foto Jadul

"Ketika tantangannya itu besar, ketika ketakutan gue besar, disitulah ketika gua bertahan sama Tuhan, rewardnya pun besar," tutupnya.

(edh)