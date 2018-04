TOKYO - Tak ada yang menyangkal besarnya cinta Jepang kepada boyband Korea Selatan, SHINee. Grup yang debut dengan lima member itu selalu diperlakukan bak raja di Negeri Sakura tersebut, termasuk untuk perilisan album terbaru merkea nanti, "The Best From Now On".

Pada Rabu (11/4/2018), SM Entertainment dan Universal Music Japan (UMJ) sebagai label yang menaungi SHINee di Jepang mengumumkan kabar baik terkait perilisan "The Best From Now On". Untuk merayakan perilisan album terbaru Onew dkk itu, mereka akan menyalakan warna SHINee di lima tower ternama Jepang.

Rencananya UMJ akan mengubah warna lampu lima tower ternama Jepang sesuai dengan warna kebanggaan SHINee, yakni pearl aqua. Lima tower tersebut adalah Tokyo Tower, Kobe Port Tower, Fukuoka Tower, Sapporo TV Tower, dan Nagoya TV Tower.

Dalam penjelasan di akun media sosial SHINee, dijelaskan mengapa dipilih lima tower tersebut. Kelima tower itu berada di kota-kota yang sering dikunjungi SHINee saat mereka menggelar tur konser di Jepang setiap tahunnya.

"Dalam rangka memperingati perilisan album SHINee 'The Best From Now On', lima tower yang menjadi simbol kota akan menyala dalam warna SHINee di hari perilisan, yakni Rabu (18/4)," demikian pengumuman di akun Instagram SHINee, Rabu (11/4/2018).

Mereka melanjutkan, "Tower-tower itu adalah Tokyo Tower, Sapporo TV Tower, Nagoya TV Tower, Kobe Port Tower, dan Fukuoka Tower. Setiap tower adalah simbol dari lima daerah yang dikunjungi SHINee berkali-kali. Kelima menara ini akan bersinar' dalam warna SHINee."

Tak cukup sampai di situ, UMJ bekerja sama dengan Tower Records akan membagikan hadiah untuk fans di Tokyo Tower. Mereka yang membeli album terbaru SHINee akan mendapatkan tas yang berisi merchandise-merchandise resmi.

Pengumuman ini disambut bahagia oleh fans SHINee, SHINee World. Mereka memuji UMJ yang memperlakukan SHINee dengan penuh totalitas.

"Nyalain 5 tower di Jepang pakai warna SHINee saat rilis album tuh marketing strategy tergumush, cocok sama pribadi SHINee," komentar @anggeek.

"Aku suka bagaimana Jepang mencintai SHINee. Mereka benar-benar membuat tower-tower itu bersinar untuk mereka. Aku merasa sangat emosional sekarang," sambung @bumjinki.

Perilisan "The Best From Now On" memang terasa spesial bagi SHINee dan SHINee World. Pasalnya, ini adalah album pertama yang dirilis pasca-meninggalnya Jonghyun pada Desember 2017 lalu sekaligus menjadi album terakhir yang masih berisi suara almarhum.

