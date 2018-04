SEOUL – Sejak Kim Soo Hyun resmi menjalani wajib militer (wamil) pada 23 Oktober 2017, tak banyak pemberitaan tentangnya dari kamp militer. Namun baru-baru ini, 1st Reconnaissance Battalion –tempat Kim menjalankan wamil- membagikan kabar terbaru tentang kondisinya di kamp militer.

Berdasarkan foto-foto yang dibagikan batalion tempatnya bertugas, aktor My Love from The Stars itu terlihat sedang berlatih menembak. Kim terlihat merayap di atas tanah dengan senapan laras panjang di hadapannya.

Sebagai informasi, 1st Reconnaissance Battalion bertugas di zona demiliterisasi (DMZ) yang terletak di utara Korea Selatan. Batalion itu bertugas di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara yang membuat Kim dan rekan-rekannya rutin berpatroli. Tujuannya, untuk mencegah masuknya mata-mata tentara Korea Utara ke kawasan Korea Selatan.

1st Reconnaissance Battalion juga mengungkapkan, aktor 30 tahun tersebut juga memiliki hubungan sangat baik dengan rekan-rekan tentara lainnya yang rata-rata lebih tua 10 tahun darinya. Untuk alasan itulah, aktor Real itu ogah menerima wawancara apapun sepanjang masa tugasnya.

Dia mengaku, tak ingin membebani batalionnya. “Aku merasa terbebani setiap kali diminta untuk wawancara karena aku tak ingin merusak battalion tempatku bertugas. Aku tak ingin menyusahkan rekan-rekan tentaraku di sana,” ungkap Kim Soo Hyun seperti dilansir dari Koreaboo.

Sebelum ditempatkan di 1st Reconnaissance Battalion, Kim lebih dahulu menjalani pelatihan militer dasar selama 5 minggu di Forward Recruit Training Squadron di Paju, Provinsi Gyeonggi. Pada 29 November 2017, Key East Entertainment mengumumkan, artisnya itu keluar sebagai trainee luar biasa selama pelatihan.

“Dia berada di peringkat keempat sebagai trainee dengan hasil luar biasa selama masa pelatihan dasar. Dengan hasil itu, Kim Soo Hyun mendapatkan hadiah berupa cuti libur,” ungkap Key East Entertainment kala itu.

Penampakan terakhir Kim diketahui pada awal Maret silam. Kala itu, dia terlihat menghabiskan waktu di warnet saat tak sedang bertugas. Kim terlihat mengenakan seragam militer dengan rambut cepak dan jaket yang menggantung di kursi belakang.

Kim Soo Hyun dijadwalkan menyelesaikan masa wajib militer pada 22 Juli 2019.

