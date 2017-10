SEOUL – Apa yang biasanya dilakukan seorang bintang Hallyu jelang wajib militer (wamil)? Ketika aktor Ji Chang-wook memilih berkumpul dengan teman dan keluarga, bintang My Love from the Star, Kim Soo-hyun, lebih suka melakukan hobinya bermain boling.

(Aktor Kim Soo-hyun menghabiskan malam terakhirnya sebagai masyarakat biasa dengan bermain boling. Foto: Koreaboo)

Melansir Koreaboo, Kim diketahui menghabiskan malam terakhirnya dengan bermain boling bersama sahabat, sepupu, dan Lee Sa-rang, sutradara film Real. Kim diketahui mulai menjalani wamil pada 23 Oktober 2017.

Mengutip Korea Herald, sang aktor tiba di pusat pelatihan militer di Paju, Provinsi Gyeonggi, sejak Senin siang menggunakan mobil van berwarna hitam. Tak ada komentar ataupun sapaan darinya kepada 40 penggemar internasional yang telah menunggunya sejak pagi di pintu masuk pusat pelatihan itu.

Terkait hal tersebut, Keyeast Entertainment selaku agensi Kim, mengatakan, aktor 29 tahun itu memang tak berencana untuk menyapa penggemar maupun media pada hari pertama memulai wamil. "Kami tak ingin ada keriuhan seperti itu," kata Keyeast dalam keterangan resminya.

Melalui Instagram, Kim juga mengucapkan salam perpisahan kepada 2,6 juta pengikutnya. “Hello, ini Kim Soo-hyun. Aku meninggalkan pesan pendek ini sebagai salam perpisahan sebelum masuk wamil. Aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang selalu mendukungku. Aku akan kembali dengan kondisi sehat dan berharap kalian semua juga dalam keadaan baik. Kim Soo-hyun.”

Pada 2012, saat panggilan wamil datang pertama kali kepadanya, Kim ditempatkan sebagai tentara non-aktif bidang pelayanan publik akibat gangguan jantung yang pernah dialaminya saat kecil. Namun setelah melewati serangkaian perawatan dan pelatihan fisik, pada 2015, Kim sukses masuk sebagai tentara aktif.

Kim Soo-hyun dikenal secara internasional melalui aktingnya di Moon Embracing the Sun (2012) dan My Love from the Star (2013). Real yang dirilis pada 28 Juni 2017, menjadi karya terakhir Kim jelang wamil.

Setelah nanti melewati 5 minggu pelatihan militer dasar, maka Kim akan mendapatkan penempatan di sebuah unit dan melayani selama 21 bulan. Kim dijadwalkan menyelesaikan masa wamilnya pada 22 Juli 2019.

(SIS)