JAKARTA – Kabar duka kembali datang dari dunia musik Indonesia. Andika Putrasahadewa atau lebih dikenal dengan Dika, bassist dari band Kerispatih dikabarkan meninggal dunia.

Informasi tentang kematian Dika tersebar dari akun Instagram Badai dan Kerispatih. Badai menuliskan ucapan perpisahan yang sangat mendalam bagi rekan sekaligus sahabatnya itu.

“Teman gue yang paling kritis tentang apapun, sekaligus orang yang paling banyol tapi setia kawan. Selalu jadi salah satu orang yang selalu menjadi barometer opini karya gue di Kerispatih,” tulis Badai.

Badai mengunggah foto Dika saat sedang bermain bass di depan para penonton. Dari tulisan yang dimuat di kolom caption, Dika diduga meninggal dunia karena sebuah penyakit yang sudah diderita sejak lama.

“Dik, sudah berakhir ya! Gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi susah. Semua akan digantikan berkat dan sukacita. I believe it. You’ll save in God’s hand. Gue kehilangan... sangat!!! Tapi rencana Tuhan lebih indah. Selamat jalan bro,” tulisnya.

Kolom komentar Badai pun dipenuhi dengan ucapan belasungkawa dari teman dan penggemar. Terselip juga komentar dari Badai yang menjawab pertanyaan para penggemar alasan Dika meninggal dunia.

“Makasih semua teman-teman. Dika memang sudah sakit lama. Mohon doanya buat kami semua ya,” balas Badai.

