JAKARTA - Musisi Andika Putrasahadewa, menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (10/4/2018) sekitar pukul 08.30 WIB. Pria yang tergabung dalam grup musik Kerispatih sejak awal kemunculan di 2003 lalu ini diketahui wafat lantaran mengalami serangan jantung.

Jenazah Andika sendiri diketahui akan dimakamkan pada hari ini di TPU Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur, bada Ashar. Rencananya, jenazah akan dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum ayahnya.

Sebelum dimakamkan, sang istri, Nicky Santoso, diketahui sempat menuliskan kalimat haru yang ia tujukan untuk sang suami. Ia menyatakan bahwa kelak dirinya akan kembali bisa bertemu dengan sang suami di surga.

"Selamat jalan sayang aq.... Tuhan lebih sayang sama kmu. Biar kmu gak menderita disini...aq bakalan kngenn sama kmu tiap hari," tulis Nicky Santoso, istri dari Andika Putrasahadewa pada keterangan foto.

"Sampe ketemu di surga yaa sayang @dikabassman. I LOVE YOU TO MOON AND BACK," sambungnya.

Tak hanya itu, ibu satu anak ini juga diketahui sempat mengunggah foto dirinya dan sang suami saat sedang merayakan hari ulang tahun pria 36 tahun tersebut. Dalam unggahan di akun Instagram Storiesnya, ia menulis bahwa dirinya akan selalu rindu dengan pria yang memberinya seorang anak perempuan bernama Chloe Latysha itu.

"Selamat jalan sayang. Padahal uda bangkit lagi. Sayang lebih bahagia di surga sana yaa. Aku bakalan kangen terus sama kamu sayang @dikabassman," tulisnya pada unggahan di akun Instagram Storiesnya.

