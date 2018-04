LOS ANGELES - Belum ada perubahan di posisi puncak chart musik barat. Drake masih tetap bertahan di urutan pertama dengan lagunya berjudul God's Plan pada Minggu (1/4/2018).



Posisi kedua dan ketiga berubah total dengan posisi Bebe Rexha & Florida Georgia Line dengan lagunya, Meant To Be. Sementara Ed Sheeran dan Bruno Mars & Cardi B harus rela turun satu tangga dibanding pekan sebelumnya.

Selain itu, ada Sad! milik XXXTentacion dan Freaky Friday dari Lil Dicky Featuring Chris Brown

juga menjadi tamu baru di billboard kali ini. Keduanya berada di tangga tujuh dan sembilan disusul oleh Camila Cabello yang turun satu tangga dibanding pekan kemarin.



Sementara itu, posisi keempat dan kelima dihuni oleh Finesse - Bruno Mars & Cardi B dan ‎Psycho – Post Malone feat Ty Dolla $ign secara berurutan. The Weeknd & Kendrick Lamar yang sebelumnya berada di urutan ke delapam kini berada di posisi buncit dengan lagunya, Pray For Me.

Berikut adalah daftar tangga lagu Hollywood pekan ini yang dilansir dari Billboard Hot 100:



1. God's Plan - Drake

2. Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

3. ‎Perfect - Ed Sheeran

4. Finesse - Bruno Mars & Cardi B

5. ‎Psycho – Post Malone feat Ty Dolla $ign

6. The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

7. Sad! - XXXTentacion

8. Havana – Camila Cabello

9. Freaky Friday - Lil Dicky Featuring Chris Brown

10. ‎Pray For Me - The Weeknd & Kendrick Lamar

