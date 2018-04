CALIFORNIA - Kaley Christine Cuoco atau Kaley Cuoco menghentak saat dia membintangi serial komedi The Bing Bang Theory. Berkat serial ini, dia pun masuk dalam daftar aktris televisi dengan bayaran tertinggi. Kaley menjadi aktris utama dalam serial tersebut sejak awal alias sudah selama sebelas musim sejauh ini, yang dimulai pada tahun 2007.

Serial ini mengantarkannya menjadi aktris televisi dengan bayaran tertinggi pada 2016-2017 versi Forbes. Pada 2016 dia mendapatkan bayaran sebesar USD24,5 juta (Rp336 miliar) dan berada di posisi ke-2 dalam daftar aktris televisi bayaran tertinggi. Adapun pada tahun lalu dia juga masih bertandang di posisi yang sama dengan bayaran mencapai USD26 juta (Rp357 miliar).

Dilansir The Cinemaholic, kemunculan pertamanya di serial The Big Bang Theory, Kaley hanya dibayar sekitar USD60.000 (Rp825 juta). Namun, sekarang dia dibayar dengan angka fantastis, yakni USD1 juta (Rp13,7 miliar) per episode. Dia juga sempat menerima penghargaan Satellite, Critics' Choice, dan People’s Choice Awards.

CBS yang menayangkan The Big Bang Theory baru-baru ini menyatakan akan memperbarui seri yang diproduksi oleh Warner Bros tersebut untuk musim kedua belas. Ini membuat serial itu menjadi salah satu serial komedi terlama di televisi.

Meskipun beberapa aktor mungkin merasa lelah setelah mendedikasikan lebih dari satu dekade hidup mereka untuk satu karakter, tampaknya Kaley tidak demikian. Seperti dikutip E! News, Kaley mengatakan ingin terus bermain sebagai si gadis pirang yang menikah dan berteman dengan pria-pria kutu buku di serial ini.

Dikutip Biography, aktris kelahiran 30 November 1985 ini ternyata mulai bekerja pada usia sekitar belasan tahun. Padahal, pada usia ini rata-rata remaja sebayanya sedang sibuk sekolah atau bersenang-senang. Dia mengambil jalur model sejak masih belia. Akting pertamanya adalah di iklan. Setelah itu, baru dia menjajal dunia televisi. Dikutip People, karena kesibukannya, Kaley melakukan pendidikan SMA-nya di rumah atau homeschooling.

Film Kaley lainnya, yakni To Be Fat like Me (2007), Hop (2011) dan Authors Anonymous (2014). Dia menerima "bintang" di Hollywood Walk of Fame pada 2014. Dikutip International Business Times, pada Oktober 2017 dia mendirikan rumah produksi Yes, Norman Productions. Ini dibuatnya setelah dia berkutat cukup lama di serial The Big Bang Theory.

Dia juga telah mendapatkan kontrak pod multitahun dengan Warner Bros TV. Kemitraan ini akan memberinya kesempatan untuk mengembangkan proyek televisi asli untuk siaran, saluran kabel, platform digital, dan banyak lagi. Menurut Deadline, Kaley sudah memiliki proyek pertama di bawah perusahaannya sendiri. Dia akan memfilmkan The Flight Attendant yang diadaptasi dari buku yang ditulis Chris Bohjalian, dan sudah diterbitkan perdana pada Maret lalu.

(ade)