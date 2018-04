LONDON - Menjelang pernikahan, Meghan Markle mengungkap kekagumannya dengan mendingan putri Diana. Hal itu terungkap dalam buku biografinya berjudul Meghan: A Hollywood Princess yang ditulis Andrew Morton.

Seperti dilansir Sindonews, Andrew Morton juga menjadi penulis yang membuat buku biografi untuk putri Diana berjudul Diana: Her True Story in Her Own Words.

Dalam buku itu, terungkap bahwa mantan bintang Suits itu selalu mengagumi Putri Diana sampai-sampai dia ingin menjadi "Putri Diana 2.0."

Dalam buku itu disebutkan bahwa Markle terpikat pada keluarga kerajaan Inggris, terutama mengagumi Diana dari masa remajanya.

"Menurut teman-teman keluarga, dia tertarik oleh Diana, bukan hanya karena gayanya, tetapi untuk misi kemanusiaan independennya, melihat dia sebagai teladan," tulis Morton seperti dilansir Aceshowbiz.

Dalam buku Meghan: A Hollywood Princess juga mengungkap bahwa Markle adalah seorang yang gemar dalam hal sosial. Bagi mereka yang penasaran dengan kisah artis yang akan menjadi bagian keluarga kerajaan Inggris ini, harus bersabar.

Buku Meghan: A Hollywood Princess akan dirilis di Amerika Serikat pada 27 April 2018. Sementara, pernikahan kerajaan Pangeran Harry dan Markle akan berlangsung pada 19 Mei di St. George's Chapel di Windsor Castle.

 

