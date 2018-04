JAKARTA - Trio Wijaya menjadi salah satu pengisi acara Starhits Goes To Campus di Moestopo, kawasan Pensanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (6/4/2018). Pada kegiatan itu, ia akan menyanyikan tiga lagu milik All I Want, Naif dan single terbarunya.

"Hari ini kita lagi ada kegiatan Starhits Goes To Campus. Jadi ada kegiatan di kampus Moestopo namanya Project Cultural," ujar Trio Wijaya kepada Okezone saat ditemui di Kampus Moestopo, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4/2018).

"Hari ini nyanyi 3 lagu. Pertama ada All I Want dari Kodaline, terus Benci Untuk Mencinta dari Naif, dan single Tak Mau Dia Sendiri dari Trio Wijaya," tambahnya.

Pada penampilannya nanti, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Season 2 ini akan membawakan lagu-lagunya dengan akustik agar lebih terlihat santai.

BACA JUGA: Raditya Dika Ungkap Penampakan Kuntilanak hingga Bangku Bergerak Sendiri di Rumah Mewahnya

BACA JUGA: Sukses di Sinetron, Preman Pensiun dan Roman Picisan Diangkat ke Layar Lebar

"Akustikan, format kita akustik memang. Aku memang terbiasa tampil akustik, cuma gitar keyboard. Lebih santai sih," ungkap Trio Wijaya.

Selain Trio Wijaya, acara Starhits Goes To Campus ini juga dimeriahkan dengan beberapa penyanyi dari Star Media Nusantara, yakni Olla Rossa, Andmesh Kamaleng, dan Anda Khalida.

Bagi Andmesh Kamaleng sendiri, bernyanyi di hadapan para mahasiswa menjadi pengalaman pertamanya. Oleh sebab itu, ia sebisa mungkin untuk menampilkan pertunjukkan yang bisa membangkitkan penonton.

"Berpikir yang gimana ya, bisa enggak ya. Kalau saya sih enggak terlalu kocak-kocak amat, tapi bisa. Enggak terlalu lucu-lucu amat, tapi bolehlah. Terus ya paling happy-happy bareng sama 3 lagu itu," timpal Andmesh.

(ade)