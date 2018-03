JAKARTA - Kesuksesan film Dilan 1990 membuat chemistry Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla terus terus membayangi kehidupan mereka. Bahkan, jauhnya jarak diantara mereka tidak membuat mereka terpisah.

Iqbaal yang saat ini tengah berada di Amerika untuk melanjutkan pendidikannya, tetap mendukung karier Vanesha. Pemeran Dilan, dalam film Dilan 1990 itu membuktikan dukungannya dengan mengajak para fansnya untuk menonton film terbaru Vanesha yang berjudul pemeran Dilan, dalam film Dilan 1990.



"It’s out in cinemas! Ayo tonton dan dengerin soundtracknya it’s pretty cool,” tulis Iqbaal melalui akun resmi miliknya @iqbaal.e lengkap dengan hastag #spreadlove.





Diketahui Iqbaal yang menjadi bintang tamu film Teman Tapi Menikah itu juga ikut mengisi soundtrack dengan lagu karyanya berjudul Hello You. Kehadiran Iqbaal di film Teman Tapi Menikah memang menjadi sebuah daya tarik tersendiri.



Di film yang di bintangi oleh Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla, Iqbaal memerankan dirinya sendiri, yang menjadi seorang penyanyi. Diceritakan dalam film ini, Iqbaal sedang manggung disebuah café, membawakan lagu Hello You, dan diiringi oleh permainan perkusi dari Ditto (Adipati Dolken).

Film Teman Tapi Menikah sendiri mulai tayang serentak dibioskop seluruh Indonesia pada tanggal 28 Maret 2018. Selain Adipati Dolken dan Vanesha Presscilla, film yang disutradarai Rako Prijanto ini juga menampilkan Cut Beby Tshabina, Denira Wiraguna, Diandra Agatha, Rendi Jhon, Shara Virrisya, Sari Nila, Refal Hady dan Sarah Sechan

