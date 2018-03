JAKARTA - Natalie Sarah berencana mengubah penampilannya menjadi tertutup dalam waktu dekat. Sejak dua minggu terakhir, wanita keturunan Batak tersebut sudah mulai menutupi rambutnya dengan krudung meskipun tidak secara sempurna.

Keinginannya ini mendapat respon baik dari sang suami, Abdullah Rizal. Pria yang menikahinya pada tahun 2007 itu diakui Natalie semakin memanjakannya karena penampilan barunya itu.

"Senang banget. Saya setiap pulang pakai pakaian rapi gini diciumin terus. Luar biasa ya girangnya bukan main kan dulu tahu sendiri baju saya kaya bagaimana," ujarnya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (29/3/2018).









Terkait perubahan penampilannya saat ini, Natalie Sarah juga menjelaskan alasannya. Ibu dua orang anak ini merasa ingin menjadi manusia lebih baik dari sebelumnya mengikuti rekan-rekan juga para saudaranya.





Kendati demikian, Natalie Sarah mengaku belum bisa secara utuh melakukan niatnya untuk berhijrah. Hal itu disebabkan kontrak sinetron kejar tayang yang tengah dijalaninya. Wanita berusia 34 tahun ini pun berharap bisa segera melakukan keinginannya tersebut.





"Kok kayaknya enggak ada perubahan ya di 2018 ini. Sedangkan teman saudara pada berhijab. Umur saja kira enggak tahu. Jadi pelan pelan say. Aku kaya gini bukan berarti enggak mau temenan sama siapapun," paparnya.





" Aku kapan ya (berhijabnya). Mendingan didoain saja karena ucapan ucapan dari orang orang itu kan doa," tambah Natalie Sarah.





Mengenakan hijab seja tinya bukan hal baru bagi Natalie Sarah . Pasalnya pemain film Daerah Terlarang itu kerap menggunakan hijab usai menjalankan ibadah umrah juga di beberapa sinetron.





"Setiap pulang umrah kan pakai krudung ya sebulan terus pas di sinetron ada yang pakai hijab jadi sekarang dibilang mau berhijab ya mau mau on the way," tutup wanita bernama lengkap Natalie Sarah Sianipar itu.

(edi)