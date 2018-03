JAKARTA - Jessica Iskandar baru-baru ini mengunggah foto dengan seekor gajah pada akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, wanita yang kerap disapa Jedar itu nampak berpose di depan sang gajah dengan mengenakan dress berwarna putih.

"Earth without art is only eh," tulis Jessica Iskandar tersebut pada fotonya.

Kendati demikian, dalam posenya tersebut netizen menyoroti bentuk kaki Jessica Iskandar. Kebanyakan mereka mempertanyakan kaki dari ibunda El Barack Alexander itu yang terlihat tengah berjinjit.

"Koq jinjit ka?," tanya netizen dengan akun @krystallssi.

"Maksa bgt jinjitnya kak," timpal akun @reijha_29.

Selain tanggapan netizen mengenai kaki Jessica Iskandar yang sedang jinjit, ada pula netizen yang membela dengan mengatakan bahwa kebanyakan dari model memang kerap berjinjit saat melakukan pemotretan.

"Pada permasalahin jedar jinjit segalaaa... Super model dunia juga pada jinjit kalo lg pose. Jadi itu wajar aja sih. Oh mungkin netijen ada yg baru liat yaa okay okay," balas akun @erikahandoko.

"Cantik banget kak jedar 😍," tambah akun @dhieflavieora.

Tak hanya mengunggah satu foto dengan gajah, wanita 30 tahun tersebut juga terlihat berpose sembari duduk di kaki gajah. Pada foto selanjutnya, Jessica Iskandar itu juga berhadapan, dan meletakkan tangannya di wajah sang gajah.

"Life is about decisions. Everything we do we choose. You are the person you choose to be," tulis pemain film Dealova tersebut.

"Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see," tulis Jessica Iskandar lagi.

