LOS ANGELES – Scarlett Johansson mulai dilirik untuk bermain dalam film Perang Dunia II, Jojo Rabbit. Aktris berusia 33 tahun tersebut diminta berperan sebagai seorang ibu yang menyembunyikan anak perempuan Yahudi pada masa pemerintahan Adolf Hitler.

Sutradara Thor: Ragnarok, Taika Waititi, akan menjadi penulis skenario merangkap sutradara dan produser. Film ini akan memulai prose produksi mereka pada musim semi mendatang.

Baca juga: Selain Dilarang Selfie, Festival Film Cannes Juga Resmi Boikot Karya Netflix

Sampai sejauh ini belum ada informasi lebih detail tentang proyek Jojo Rabbit ini. Namun Taika Waititi diketahui mendapatkan banyak tawaran film baru setelah kesuksesan besar dari Thor: Ragnarok.

Sutradara asal Selandia Baru itu saat ini sedang sibuk dalam pembuatan film What We Do in the Shadows.

Sementara itu Scarlett belum terlibat proyek baru di luar film Marvel. Ia akan kembali berperan sebagai Black Widow dalam Avengers: Infinity War yang tayang pada akhir April nanti.

Baca juga: Natalie Sarah Akui Kerepotan Didik Anak di Usia Remaja

Scarlett sudah tujuh kali tampil sebagai Black Widow. Namun sayangnya hingga saat ini karakter tersebut belum pernah mendapatkan film stand alone seperti karakter-karakter Marvel lainnya.

LOS ANGELES – Scarlett Johansson mulai dilirik untuk bermain dalam film Perang Dunia II, Jojo Rabbit. Aktris berusia 33 tahun tersebut diminta berperan sebagai seorang ibu yang menyembunyikan anak perempuan Yahudi pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Sutradara Thor: Ragnarok, Taika Waititi, akan menjadi penulis skenario merangkap sutradara dan produser. Film ini akan memulai prose produksi mereka pada musim semi mendatang. Sampai sejauh ini belum ada informasi lebih detail tentang proyek Jojo Rabbit ini. Namun Taika Waititi diketahui mendapatkan banyak tawaran film baru setelah kesuksesan besar dari Thor: Ragnarok. Sutradara asal Selandia Baru itu saat ini sedang sibuk dalam pembuatan film What We Do in the Shadows. Sementara itu Scarlett belum terlibat proyek baru di luar film Marvel. Ia akan kembali berperan sebagai Black Widow dalam Avengers: Infinity War yang tayang pada akhir April nanti. Scarlett sudah tujuh kali tampil sebagai Black Widow. Namun sayangnya hingga saat ini karakter tersebut belum pernah mendapatkan film stand alone seperti karakter-karakter Marvel lainnya.

(SIS)