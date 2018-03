JAKARTA - Daniel Mananta membeberkan kisahnya selama menjadi host Indonesian Idol. Pernyataan itu dimuat dalam sebuah tayangan video yang diposting Daniel di akun Instagram-nya.

"Menjadi host di Indonesian Idol selama 10 tahun itu gila men. Banyak banget cerita yang pasti di luar dugaan kalian semua," tulis Daniel Mananta pada kalimat caption.

Sementara dalam video yang ia posting, Daniel mengungkap fakta mengejutkan. Menurut pengakuan Daniel, dirinya sempat berpacaran dengan Marissa Nasution. Kala itu, Marissa masih mendampingi Daniel untuk memandu Indonesian Idol.

"Saat itu gue lagi pacaran sama Marissa. Ngehost bareng sama pacar sendiri, enggak enak banget," ungkapnya.

Hingga saat ini, Daniel Mananta memang menjadi satu-satunya host untuk Indonesian Idol. Untuk season terbaru yang kini sedang berlangsung, Daniel didampingi Sere Kalina dalam memandu acara.

Namun tidak ada yang tahu bahwa karier Daniel Mananta sebagai host Indonesian Idol sangat terbantu oleh Agnez Mo. Hal tersebut juga diungkap Daniel dalam video yang ia posting di Instagram.

Agnez Mo, yang sempat menjadi juri Indonesian Idol menyatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan tugasnya di kompetisi tersebut andai Daniel Mananta digantikan. Pasalnya, wacana terkait penggantian Daniel dengan host baru memang sempat terdengar saat Agnez Mo masih tergabung dalam tim juri.

"'Oh, I'm sorry, gue enggak mau jadi juri Idol deh, kecuali host-nya Daniel.' Dude, karier gue terselamatkan oleh Agnez Mo. So here I am, back again," tutup Daniel Mananta.

