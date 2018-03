JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca mencurahkan perasaannya pasca melahirkan buah hati keempatnya yang diberi nama Bhre Kata Bramantyo pada Jumat, 23 Maret 2018 melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam keterangan tulisan untuk foto yang diunggahnya, istri Hanung Bramantyo ini menyebutkan kalau proses persalinan caesar yang dilaluinya untuk kedua kali terasa lebih sakit jika dibandingkan dengan yang persalinan sebelumnya.

"Cesar kedua ini rasanya bedaaa banget sama yang pertama .. sakit banget udahannya πŸ™ˆ mungkin krn bekas luka yang pertama baru 2tahun trus di buka buat cecar lagi .. (tapi banyak pengalaman cecar tiap orang berbeda ada yang justru lbh sakit yang pertama dibanding yang kedua) atau mungkin krn kondisi ku juga lagi ga terlalu fit," tulis Zaskia Adya Mecca.

Kendati demikian, Zaskia Adya Mecca menambahkan kalau orang-orang yang menjenguknya tak percaya jika dirinya mengalami rasa sakit pasca proses persalinan caesar tersebut. Hal itu lantaran wajahnya yang terlihat segar karena menggunakan merias alis dan lipstik.

"Udah gitu yang jengukin pada ga percaya ku kesakitan gara2 mukanya seger pake alis dan lipmatte πŸ˜‚πŸ˜‚," tambah pemain film Ayat Ayat Cinta itu.

Dibalik wajah segar dan penampilannya yang segar pasca proses melahirkan secara caesar, kakak dari Haykal Kamil tersebut bersyukur karena air susu ibu (ASI) miliknya keluar dengan lancar.

"Alhamdulillahnya ASI langsung lancar , anaknya pun langsung pinter nyusu nyaaaa πŸ˜πŸ˜πŸ™πŸ» more than enough ...," tutup Zaskia Adya Mecca.

Melihat keterangan foto yang ditulis Zaskia Adya Mecca, netizen pun tak sedikit yang setuju dengan hal itu, yakni merasakan sakit yang berlebih ketika menjalani proses persalinan caesar yang kedua.

Β

"Sama kak @zaskiadyameccaAku jg oprasi cesar yg kedua jauh lebih sakit ketimbang yg pertama, dan jaraknya jg 2th lebih 1 bln 😊," tulis komentar netizen akun @dhienha_joely.

(ade)