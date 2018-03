SEOUL – Setelah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment, Lee Jong Suk dikabarkan akan berlabuh ke YNK Entertainment. Meski belum ada keputusan final, namun agensi tersebut mengakui, sedang melakukan pendekatan serius dengan bintang While You were Sleeping tersebut.

“Kami tengah membahas kontrak eksklusif dengan Lee Jong Suk. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban pasti dari sang artis,” ungkap seorang sumber YNK Entertainment, pada Senin (26/3/2018).

Sebelumnya, YG Entertainment mengatakan, bahwa kontrak Lee Jong Suk akan berakhir pada 31 Maret 2018. Setelah melewati diskusi panjang, aktor W itu memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya.

“Setelah masa kontraknya berakhir, Lee Jong Suk memutuskan tak akan memperpanjang kerja sama dengan kami. Seperti yang telah kami lakukan selama ini, YG Entertainment akan selalu mendukung karier Lee Jong Suk ke depannya,” ungkap agensi tersebut.

Lee diketahui bergabung dengan YG Entertainment pada Mei 2016 dengan kontrak eksklusif selama 2 tahun. Apabila Lee menerima pinangan YNK Entertainment, maka dia akan menjadi label mate Stephanie Lee, sesama alumnus YG Entertainment.

Perempuan yang memulai karier modeling sejak berusia 16 tahun itu diketahui hijrah dari YG Entertainment ke YNK Entertainment, pada 26 April 2017, demi mengejar karier akting. Dia mengaku, kontrak eksklusifnya bersama YNK Entertainment merupakan sebuah langkah baru untuk memantapkan karier aktingnya di masa depan.

“YNK Entertainment adalah rumah bagi para aktor. Aku beruntung bisa bergabung dengan agensi tersebut,” kata Stephanie kala itu.

Sementara itu, saat ini Lee tengah mempersiapkan syuting drama pendek Hymn of the Death bersama aktris My Golden Life, Shin Hye Sun. Ini merupakan kolaborasi kedua Lee dengan Shin yang sebelumnya pernah beradu akting dalam School 2013.

Tak hanya itu, dia akan kembali bekerja sama dengan Park Soo Jin, sutradara yang menggarap drama terakhirnya, While You were Sleeping. Sekadar informasi, Hymn of Death diadaptasi dari lagu berjudul serupa milik sopranos pertama Korea, Yun Sim Deok.

Lagu itu dirilis pada 1926 dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masa itu. Selain dijadikan drama pendek, lagu itu juga pernah diangkat menjadi film dan pertunjukan musikal. Ia menceritakan kisah tragis percintaan Yun Sim Deok dengan dramawan, Kim Woo Jin.

Dalam drama pendek tersebut, Lee Jong Suk akan berperan sebagai Kim Woo Jin. Sementara lakon Yun Sim Deok akan diberikan kepada Shin Hye Sun.

