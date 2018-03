SEOUL – Tanpa terasa, sudah dua tahun Lee Jong Suk menjadi artis asuhan YG Entertainment. Dalam waktu dekat, kontrak aktor kelahiran 1989 tersebut dengan YG Entertainment akan segera berakhir.

Hingga sejauh ini, belum ada kepastian apakah Lee Jong Suk akan menandatangani kontrak baru dengan YG Entertainment atau memilih mencari rumah baru. Menurut seorang orang dalam, pihak Jong Suk dan YG Entertainment masih mendiskusikan masa depan perwakilan YG Entertainment, pihaknya dan Jong Suk masih dalam tahap diskusi.

Lee Jong Suk dan YG Entertainment masih membicarakan kesepakatan terbaru untuk penandatanganan kontrak baru. Jika kesepakatan itu tidak tercapai, maka bintang While You were Sleeping tersebut akan berstatus free agent.

Status free agent Lee Jong Suk yang sudah di depan mata itu tak disia-siakan agensi lain. Menurut orang dalam industri, sejumlah agensi telah memberikan tawaran menggiurkan kepada aktor 28 tahun tersebut.

Lee Jong Suk bergabung dengan YG Entertainment sejak Mei 2016 lalu. Lee Jong Suk berlabuh ke agensi yang menaungi BIGBANG dan Blackpink tersebut setelah meninggalkan Wellmade Yedang.

Dalam sebuah konferensi pers, Lee Jong Suk mengungkap alasannya bergabung dengan YG Entertainment. Dengan singkat Jong Suk mengatakan dia memilih YG karena dia memang menyukai agensi bentukan Yang Hyun Suk tersebut.

Secara bercanda, Lee Jong Suk mengatakan, “Aku masuk sebuah agensi baru belum lama ini. Aku sangat menyukainya. Makanan di (kafetaria) itu tak sebagus yang aku pikir. Aku mencobanya.”

Sekedar mengingatkan, kepindahan Jong Suk ke YG Entertainment sejatinya sempat membuat fansnya khawatir. Pasalnya, YG dikenal sering membuat artisnya tak comeback dalam waktu lama. Fans takut Jong Suk tak akan kunjung main film atau drama baru begitu bergabung di YG.

Namun kekhawatiran fans itu terbukti tidak benar karena Lee Jong Suk tetap cukup rajin menerima tawaran akting selama di YG. Setiap tahunnya, Lee Jong Suk selalu bermain drama seperti W dan While You were Sleeping.

Terbaru, Lee Jong Suk telah dikonfirmasi bermain di Hymn of Death. Di drama pendek spesial dua bagian itu, Lee Jong Suk rela tidak dibayar sepeser pun. Demikian dilansir Soompi, Selasa (13/3/2018).

