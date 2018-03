SEOUL - Son Ye Jin, So Ji Sub, dan Gong Yoo menutup Maret 2018 dengan menguasai  peringkat aktor film bereputasi brand terbaik sepanjang Maret 2018.

Hasil itu didapatkan setelah Institut Riset Bisnis Korea mengolah 186.994.906 sumber data yang melibatkan 50 aktor Korea. Pengolahan data yang dilakukan sepanjang 22-23 Februari 2018 itu terbagi atas beberapa kategori, seperti peliputan media, komunikasi, dan kesadaran publik.

Dari hasil itu, Son Ye Jin menempati peringkat pertama dengan total poin 11.191.240. Pencarian digital tentangnya sangat berkaitan dengan kata kunci 'Be with You'. Itu merupakan proyek layar lebar terbarunya bersama aktor So Ji Sub.

Sejak tayang pada 14 Maret 2018, film melodrama yang diadaptasi dari film Jepang berjudul serupa itu sudah membukukan 1,6 juta penonton. Angka itu sekaligus mengungguli Cheese in the Trap yang premiere di hari yang sama dengan Be with You.

Dalam Be with You, Son berperan sebagai Soo Ah, perempuan yang sempat meninggal namun kembali kepada keluarganya setahun kemudian. Namun, dia kembali tanpa kenangan apapun tentang suami dan anaknya.

"Suami dan anaknya hidup dengan ruang kosong sejak kematian Soo Ah. Aku iri kepadanya, karena suami dan anaknya memiliki cinta yang sangat besar untuk diberikan kepadanya," katanya.

So Ji Sub, lawan main Son dalam Be with You berada di peringkat kedua dengan 9.867.251 total poin. Be with You menjadi proyek terbaru So setelah tahun lalu beradu akting dengan Song Joong Ki dalam The Battleship Island.

Sementara peringkat ketiga ditempati oleh aktor Big, Gong Yoo, dengan 9.042.543 poin. Popularitas film fantasi-thriller Train to Busan (2016) dan drama Goblin (2017) membuat Gong masih digdaya di peringkat tiga besar.

Sejak merampungkan syuting dan penayangan Goblin pada awal 2017, Gong Yoo memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia akting. Hingga kini belum ada kabar proyek akting terbaru yang akan dijalaninya.

Berikut adalah daftar 10 besar peringkat aktor film Korea dengan reputasi brand terbaik.

1. Son Ye Jin

2. So Ji Sub

3. Gong Yoo

4. Kim Tae Ri

5. Lee Seung Gi

6. Oh Yeon Seo

7. Jin Ki Joo

8. Park Seo Joon

9. Park Hae Jin

10. Jung Woo

