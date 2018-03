SEOUL – Stasiun TV kabel JTBC, akhirnya merilis video teaser Pretty Noona Who Buys Me Food. Dalam video tersebut, Son Ye Jin dan Jung Hae In berjalan berdampingan.

Beberapa kali Jung Hae In berusaha memegang pundak Son Ye Jin, namun dia mengurungkan niatnya. “Noona (kakak), jika…jika aku…” ucap Jung Hae In yang dibalas Son Ye Jin dengan, “Jika? Jika apa?”

Jung Hae Jin kemudian menyelesaikan kalimatnya dengan, “Apakah kau mau, jika aku memintamu untuk membelikanku makanan esok hari?”

Staf produksi drama itu mengatakan, “Kami mencoba untuk menggambarkan emosi pasangan ini. Melalui video pendek itu, penonton bisa melihat chemistry apik antara kedua aktor tersebut.”

Chemistry tersebut juga terlihat melalui foto-foto still yang memperlihatkan kedua pemeran utamanya saling bertatap mesra di meja makan. Drama Pretty Noona Who Buys Me Food bercerita tentang dua orang berbeda profesi yang tidak saling mengenal satu sama lain.

Yoo Jin Ah (Son Ye Jin) merupakan perempuan 30 tahunan yang tak kunjung menikah. Dia berprofesi sebagai supervisor di sebuah perusahaan kopi. Sementara Seo Jonn Hee (Jung Hae In) adalah desainer game berkepribadian cuek namun serius dalam mencintai seseorang.

Drama JTBC ini menjadi comeback Son Ye Jin setelah vakum 5 tahun dari layar kaca. Drama terakhir yang diperankannya adalah Shark, di mana dia beradu akting dengan aktor Kim Nam Gil. Sementara kemunculan Jung Hae In menyusul suksesnya dalam While You Were Sleeping.

Beradu akting untuk pertama kali, Son Ye Jin dan Jung Hae In tak kuasa untuk saling melemparkan pujian. “Aku menyukai Jung Hae In. Dia pria yang sopan dan terlihat lebih dewasa dari usianya. Sejak awal bertemu, aku merasa dia sama persis dengan Seo Joon Hee, karakter yang diperankannya," ujar Son Ye Jin seperti dikutip dari Soompi.

Pujian tersebut dibalas Jung Hae In dengan, “Dia bisa membuatku merasa nyaman, sehingga aku bisa berakting secara natural. Kami sering tertawa bersama di lokasi syuting. Itu membuat kedekatan kami terasa sangat menyenangkan.”

Pretty Nona Who Buys Me Food disutradarai oleh Ahn Pan Seok, yang pernah menggarap Secret Love Affair. Drama itu, bahkan sukses membawa Ahn meraih trofi Sutradara Terbaik dari Baeksang Art Awards 2014. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada Maret 2018, menggantikan Misty.

(SIS)