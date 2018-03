BOSTON - Berita duka kembali datang dari dunia hiburan Hollywood. Frank Avruch yang dikenal sebagai bintang TV anak, Bozo The Clown, meninggal dunia pada usia 89 tahun.

Avruch meningalkan seorang istri, bernama Betty, dua anak laki-laki: Matthew dan Steven, serta cucu-cucunya. Berdasarkan keterangan perwakilan keluarga kepada WCVB TV, Avruch meninggal dunia pada 23 Maret 2018 di kediaman pribadinya di Boston, Amerika Serikat.

Kematian Avruch, menurut keluarga, disebabkan penyakit jantung yang dideritanya selama ini. Dalam tayangan TV tersebut, keluarga juga mengungkapkan, rasa duka mereka.

“Ayah kami mencintai anak-anak dari segala usia yang menjadi penggemar acaranya dan selalu bersyukur atas respons baik mereka selama ini. Kami akan sangat merindukanmu, Frank Avruch."

Selain itu, Stuart Hersh, Manajer Frank Avruch, juga angkat bicara terkait kepergian sang aktor. “Meskipun sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, kami berterima kasih atas warisan sukacita dan tawa yang Avruch berikan kepada jutaan anak-anak di seluruh dunia sebagai Badut Bozo,” katanya.

Avrcuh yang merupakan lulusan Universitas Boston tersebut, memulai kariernya di radio sebelum debut sebagai aktor televisi. Ia mulai dikenal saat bermain dalam Bozo The Clown sepanjang periode 1959-1970.

Ia memainkan karakter Bozo, badut yang sangat populer di Amerika Serikat pada saat itu. “Avrcuh memiliki hati emas. Dia memainkan karakter Bozo dengan sangat baik dan terbukti sukses menyentuh hati banyak orang dengan perannya itu," ujar Hersh kepada The Associated Press.

Selain Bozo The Clown, Avruch pun dikenal sebagai kontributor WCVB-TV selama lebih dari 40 tahun dan menjadi presenter program Man About Town dan The Great Entertainment.

Tak hanya sebagai publik figur, Avruch juga mengabdikan hidupnya sebagai seorang filantropis dan terdaftar sebagai salah satu anggota dewan UNICEF. Dalam menjalankan tugasnya bersama UNICEF, Avruch bahkan kerap menyambangi berbagai negara dengan kostum badut Bozo.

